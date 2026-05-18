【チョコミン党】ハーゲンダッツに6年ぶりミニカップのチョコミント登場 “爽快感”強化の夏限定フレーバー
ハーゲンダッツは、ミニカップ『ショコラミント エクストラ』を19日から期間限定で全国発売する。ミニカップでチョコミントフレーバーが登場するのは6年ぶり。従来以上にミントの爽快感を高めた仕立てとなっており、“チョコミン党”の期待に応える夏向け商品として展開する。
【画像】爽快感アップ！チョコミン党の期待に応える『ショコラミント エクストラ』
『ショコラミント エクストラ』は、清涼感のあるミントアイスクリームに、パリパリ食感のビターチョコチップを組み合わせたアイスクリーム。突き抜けるようなミントの爽快感と、チョコチップの食感がアクセントとなる味わいが特徴だ。暑さが増す季節に向け、すっきりとした後味と食感の両立を目指した。
近年、チョコミント市場は拡大傾向にあり、夏の定番フレーバーとして人気を集めている。ハーゲンダッツでも、2020年発売のミニカップ『ホワイトミント＆ショコラ』や、24年発売のバー『ショコラミントクランチ』が注目を集めた経緯がある。
開発では、“しっかりとしたミントの爽快感”を求めるファンの声に着目。ミントの強度にこだわりながら、チョコの甘さや口どけ、食感のバランスまで細かく検証し、試食を重ねたという。
今回のこだわりの1つが、従来のミントフレーバー以上にミントを配合したアイスクリーム部分だ。すっきりとした爽快感を感じられる仕上がりに加え、着色料を使わず素材本来の白さを生かした点も特徴となっている。
さらに、チョコチップには甘さを抑えたビタータイプを採用。カカオ感を持たせることで、爽やかなミントとの相性を高めた。パリッとした食感とほどよい口どけにもこだわり、全体にバランスよく散りばめることで、最後の一口まで心地よい食感を楽しめる設計とした。
■商品概要
『ハーゲンダッツミニカップ『ショコラミント エクストラ』
・種類別：アイスクリーム
・内容量：110ml
・価格：373円（希望小売価格・税込）
・発売日：2026年5月19日
・販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか
【画像】爽快感アップ！チョコミン党の期待に応える『ショコラミント エクストラ』
『ショコラミント エクストラ』は、清涼感のあるミントアイスクリームに、パリパリ食感のビターチョコチップを組み合わせたアイスクリーム。突き抜けるようなミントの爽快感と、チョコチップの食感がアクセントとなる味わいが特徴だ。暑さが増す季節に向け、すっきりとした後味と食感の両立を目指した。
開発では、“しっかりとしたミントの爽快感”を求めるファンの声に着目。ミントの強度にこだわりながら、チョコの甘さや口どけ、食感のバランスまで細かく検証し、試食を重ねたという。
今回のこだわりの1つが、従来のミントフレーバー以上にミントを配合したアイスクリーム部分だ。すっきりとした爽快感を感じられる仕上がりに加え、着色料を使わず素材本来の白さを生かした点も特徴となっている。
さらに、チョコチップには甘さを抑えたビタータイプを採用。カカオ感を持たせることで、爽やかなミントとの相性を高めた。パリッとした食感とほどよい口どけにもこだわり、全体にバランスよく散りばめることで、最後の一口まで心地よい食感を楽しめる設計とした。
■商品概要
『ハーゲンダッツミニカップ『ショコラミント エクストラ』
・種類別：アイスクリーム
・内容量：110ml
・価格：373円（希望小売価格・税込）
・発売日：2026年5月19日
・販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか