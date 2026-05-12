5月11日、歌手・milet（ミレイ）の公式サイトが《miletに関するお願いとご注意》と題した声明を発表し、一部ファンによる迷惑行為について注意喚起をおこなった。突然の発表に、ファンからは心配の声が相次いでいる。

公式サイトでは、一部ファンによる待ち伏せや追跡、接触行為などの迷惑行為について指摘し、《今後、これらの行為が確認された場合、ただちに警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処させていただきます》と発表した。さらに、ファンクラブ会員に対しては強制退会などの措置を取る可能性も示唆している。

突然の注意喚起に、Xではファンから怒りや不安の声が噴出した。

《ガチ許せないし同じファンとして恥ずかしい》

《怖い思いをさせるなんてファンでもなんでもないよ》

芸能界では近年、ファンによる過激なつきまとい行為が問題視されている。芸能ジャーナリストが語る。

「アイドルだけでなく、歌手や俳優、インフルエンサーなど幅広い芸能人が一部ファンの行為に悩まされています。SNS時代になり、投稿された写真や背景から行動範囲を特定されるケースも増えました。これを受けて、リアルタイムでの発信をためらう芸能人も多いです」

miletは2025年4月から8月まで、活動休止していた過去がある。当時は「この先も長く歌っていけるように、自分の心や体と向き合ってみます」とコメントしていたが、今回の注意喚起を受け、ファンの間では本人に対して心配する声もあがっている。

「実際、芸能人によるストーカー被害の告白は後を絶ちません。2021年3月5日にはタレントの中川翔子さんがYouTubeチャンネルでストーカー被害について語り、『家の前でしゃがんで待っていた』『よく行くサロンに突撃してくる』など、恐怖を感じていた日々を明かしています。また、2024年11月にはタレントの小嶋陽菜さんがイベント終了後、ファンとみられる男性に抱きつかれ転倒する騒動も発生しました。芸能人とファンの距離が近い時代だからこそ、一線を越えた行動が大きな問題になっています」（同前）

また、ライブ活動を中心とするアーティストは、行動範囲を把握されやすい側面もある。

「ライブやイベントは日時や場所を公表せざるを得ないため、アーティスト側が完全に身を守ることは難しいです。だからこそ、応援する側のモラルがこれまで以上に問われています」（同前）

ファンとの交流が重要視される時代だからこそ、節度ある応援のあり方が改めて求められている。