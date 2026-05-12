元2700・ツネ「虚血性腸炎の疑い」と明かす ファン心配の声「お身体をお大事にしてくださいね」「色々無理しないで下さいね」
元お笑いコンビ・2700でピン芸人のツネ（43）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。「虚血性腸炎の疑い」であることを報告した。
【写真】「無理しないで下さいね」「虚血性腸炎の疑い」と明かしたツネ
ツネは「藤崎マーケットの田崎さんとランチへ行かせて貰いました！」と報告。「が、私が虚血性腸炎の疑いがあり、お茶させて頂きました」と続けた。
「超久しぶりにお会いして、色んなお話ししてくれてめちゃくちゃ楽しかったぁー！！」などとつづった。
この投稿には「お身体をお大事にしてくださいね」「色々無理しないで下さいね心配」などのコメントが寄せられている。
【写真】「無理しないで下さいね」「虚血性腸炎の疑い」と明かしたツネ
ツネは「藤崎マーケットの田崎さんとランチへ行かせて貰いました！」と報告。「が、私が虚血性腸炎の疑いがあり、お茶させて頂きました」と続けた。
「超久しぶりにお会いして、色んなお話ししてくれてめちゃくちゃ楽しかったぁー！！」などとつづった。
この投稿には「お身体をお大事にしてくださいね」「色々無理しないで下さいね心配」などのコメントが寄せられている。