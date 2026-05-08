車から外れたタイヤを女の子に直撃させる事故を起こし、執行猶予中に無免許で運転した罪に問われた男の裁判が開かれ、拘禁刑1年の実刑判決が言い渡されました。

起訴状によりますと、若本豊嗣被告は、去年11月から12月までの間、札幌市内や小樽市内で6回にわたり、運転免許がないままトラックを運転したとされています。

若本被告は2023年、札幌市西区で軽乗用車から外れたタイヤを当時4歳の女の子に直撃させる事故を起こし、懲役3年・執行猶予5年の判決を受けています。

これまでの裁判で若本被告は、「仕事で被害者の賠償金を稼ぐために、無免許で運転した」と、タイヤ脱落事故の裁判期間中から無免許運転を繰り返していたと話し、起訴内容を認めていました。

札幌地裁は、「賠償金の支払いのためだとしても正当化できない」「交通法規を著しく軽視していたと言わざるを得ない」として、拘禁刑1年の実刑判決を言い渡しました。

女の子の父親は「誠意をもって回答するというよりも、これ以上の追及をされない言葉を用意している印象でした」「拘禁刑で彼が自身の責任と向き合うようになれるのかはわかりません」とコメントしています。