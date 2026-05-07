アンジェラ・アキ、緊急搬送→手術「術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました。現在も処置が続けられており…」 3公演延期＆中止を発表
シンガーソングライターのアンジェラ・アキ（48）の公式Xが7日、更新され、アンジェラが4月28日に腹痛などの症状で緊急搬送され、緊急手術となり、今月予定していた3公演を延期または中止とすると発表した。
【写真】美しい！ヘルニア手術を乗り越え、タンクトップ姿で筋肉美を見せたアンジェラ・アキ
投稿では「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK〈チケット購入の皆さまへのお知らせ〉5/15(金) 千葉 松戸森のホール21、5/17(日)新潟県民会館 大ホール、5/19(火)石川 本多の森北電ホール公演のチケットを購入されたお客様へご案内させて頂きます」と書き出した。
「4/28(火)に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され、緊急手術となりました。術後、胸水が貯留し、被包化胸水を併発しました。現在も処置が続けられており、順調に回復傾向ですが、医師から現状では開催が難しいと判断され、やむを得ず千葉 松戸公演を延期、新潟・石川公演を中止させていただくことになりました」と伝えた。
「尚、以降の公演については予定通りの開催を予定しております」とし「公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます」と説明した。
【写真】美しい！ヘルニア手術を乗り越え、タンクトップ姿で筋肉美を見せたアンジェラ・アキ
投稿では「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK〈チケット購入の皆さまへのお知らせ〉5/15(金) 千葉 松戸森のホール21、5/17(日)新潟県民会館 大ホール、5/19(火)石川 本多の森北電ホール公演のチケットを購入されたお客様へご案内させて頂きます」と書き出した。
「尚、以降の公演については予定通りの開催を予定しております」とし「公演を楽しみにしていただいていた皆さまには大変なご迷惑とご心配をおかけ致します事、そして急な発表になってしまったことを心よりお詫び申し上げます。改めて万全な状態で皆様にパフォーマンスをお届け出来ます様、アンジェラ・アキ、スタッフ一同準備をしてまいりますので、何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます」と説明した。