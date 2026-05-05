『THE ONE PIECE』Netflixで来年2月世界配信へ ワンピース新作でシーズン1はサンジと出会うまでの物語全7話
アニメ『ONE PIECE』の新作アニメシリーズ『THE ONE PIECE』（ザ・ワンピース）が、2027年2月よりNetflixにて世界配信されることが決定した。シーズン１では原作漫画50話分を描き、ルフィが海上レストラン「バラティエ」の副料理長・サンジと出会うまでの物語を全7話一挙配信、総尺約300分にて制作される。
【画像】戦闘姿のルフィ！新作アニメ『THE ONE PIECE』のイメージボード
『THE ONE PIECE』は、原作漫画1話「東の海（イーストブルー）編」から完全新作映像で再アニメ化するもので、制作は現在のテレビアニメを手がける東映アニメーションからWIT STUDIOとなり、新たなアニメーションチームで制作。25年以上続く現在のテレビアニメシリーズとは別ラインで、現代ならではの映像表現を追求し、ルフィたちの冒険を“懐かしくも新しい”形で描き出す。
あわせてコンセプトアートが公開され、主人公のモンキー・D・ルフィが幼少期を過ごしたフーシャ村での一場面を見ることができる。酒場「PARTYS BAR」にて、村に停泊する海賊、赤髪海賊団の海賊頭・シャンクス、副船長のベン・ベックマン、店主のマキノに囲まれ、無邪気に笑うルフィの様子がエモーショナルなタッチで描かれている。
製作委員会は、今回のアニメ企画について「本企画は、『ONE PIECE』のアニメーションを、東の海編から、現代の映像として描き直していくプロジェクトです」とし、「25年を経てなお最大出力で前進するTVアニメシリーズとは別のラインで、今だからこそ可能な表現を突き詰め、ルフィの冒険を懐かしくも新しい感覚でお目にかけたいと考えています」と説明。
また「公開はまだまだ先ですし、完遂まではさらに時間がかかる長い長いプロジェクトではありますが、新しい仲間であるWIT STUDIO、Netflixと力をあわせ、世界中のファンはもちろん、先の未来に『ONE PIECE』に触れる世代にもお届けできるよう『ALL ONE PIECE』チームで力を尽くして参ります」と伝えている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編が現在放送中。
■スタッフ情報
原作：尾田栄一郎（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：肥塚正史
副監督：阿部英明
シリーズ構成：岸本卓
キャラクターデザイン・総作画監督：浅野恭司、本多孝敏
クリーチャーデザイン・イメージボード：梶野靖弘
プロップデザイン：田口愛梨
アクションアニメーター：今泉健、福田周平
美術監督：黒田友範
アニメーションプロデューサー：河村崚磨
【画像】戦闘姿のルフィ！新作アニメ『THE ONE PIECE』のイメージボード
『THE ONE PIECE』は、原作漫画1話「東の海（イーストブルー）編」から完全新作映像で再アニメ化するもので、制作は現在のテレビアニメを手がける東映アニメーションからWIT STUDIOとなり、新たなアニメーションチームで制作。25年以上続く現在のテレビアニメシリーズとは別ラインで、現代ならではの映像表現を追求し、ルフィたちの冒険を“懐かしくも新しい”形で描き出す。
製作委員会は、今回のアニメ企画について「本企画は、『ONE PIECE』のアニメーションを、東の海編から、現代の映像として描き直していくプロジェクトです」とし、「25年を経てなお最大出力で前進するTVアニメシリーズとは別のラインで、今だからこそ可能な表現を突き詰め、ルフィの冒険を懐かしくも新しい感覚でお目にかけたいと考えています」と説明。
また「公開はまだまだ先ですし、完遂まではさらに時間がかかる長い長いプロジェクトではありますが、新しい仲間であるWIT STUDIO、Netflixと力をあわせ、世界中のファンはもちろん、先の未来に『ONE PIECE』に触れる世代にもお届けできるよう『ALL ONE PIECE』チームで力を尽くして参ります」と伝えている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編が現在放送中。
■スタッフ情報
原作：尾田栄一郎（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：肥塚正史
副監督：阿部英明
シリーズ構成：岸本卓
キャラクターデザイン・総作画監督：浅野恭司、本多孝敏
クリーチャーデザイン・イメージボード：梶野靖弘
プロップデザイン：田口愛梨
アクションアニメーター：今泉健、福田周平
美術監督：黒田友範
アニメーションプロデューサー：河村崚磨
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