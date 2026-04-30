Anthropicが提供する対話型AI「Claude」の「コネクタ」機能が、4月に入り大幅に拡充された。コネクタとは、外部アプリやサービスをClaudeに接続し、会話の中から直接操作できるようにする機能だ。

（関連：【画像あり】Claudeに配送先を伝えると、Uber Eatsコネクタが配達可能なレストランをピックアップ。店舗の評価やメニューとともに提案される）

2025年7月のローンチ以降、AnthropicはGoogle Driveなどの仕事用ツールを中心に対応サービスを増やしてきたが、4月23日にSpotify、Uber Eats、Instacart、Booking.com、TurboTaxなど生活系15サービスとの連携を発表。続く28日には、Adobe Creative Cloud、Ableton、Splice、Blender、Autodesk Fusion、SketchUp、Resolume Arena/Wire、Affinity by Canvaのクリエイティブ系9ツールも加わった。現在これらのコネクタは全プラン（無料・Pro・Max）で利用可能だ（モバイル版はベータ提供）。

■日常生活からクリエイティブの現場まで広がるAIドリブンな環境

今回の拡充により、ユーザーが利用できるコネクタの総数は200を超え、その範囲は日常生活からクリエイティブ制作まで一気に広がった。たとえばUber Eatsでは、配送先の住所を伝えるだけでおすすめのレストランが提案され、タップすればそのままアプリ経由で注文できる。

Spotifyであれば、リスニング履歴に基づくレコメンデーションやムードを言葉で伝えてのプレイリスト生成、デバイス間の再生切り替えまで、Claudeとの会話の中で完結する。

こうした外部サービスとの連携にあたり、Anthropicは広告フリーを明言しており、会話内に有料掲載やスポンサード回答は一切ない。接続したアプリのデータがAIモデルのトレーニングに使用されることもなく、ユーザーはいつでも接続を解除できる。では、クリエイティブ系のコネクタではどんなことができるのだろうか。

制作ツールでは、Adobeの「Adobe for creativity」の守備範囲が広い。Photoshop、Premiere、Illustrator、Firefly、Expressなど50以上のプロ向けツールをClaude内から横断的に操作でき、たとえば「この画像をSNS用にリサイズして」と指示すれば、適切なツールを自動で選んでワークフローを組み立ててくれる。動画をYouTube ShortsやInstagram Reels向けに変換するといった作業も、プロンプトひとつで対応する。

また、音楽制作者向けサンプルプラットフォームSpliceのコネクタでは、ロイヤリティフリーのサンプルカタログをClaude上から直接検索できるだけでなく、検索条件や好みの構成をスキルとして記憶させ、ワークフローを自動化することもできる。

一方、Abletonのコネクタは、同社の音楽制作ツール「Live」や「Push」の公式ドキュメントに基づいてClaudeが回答を提供する。（ただし現時点ではプロトタイプ段階かつ、Abletonの公式プロダクトではない点に留意が必要）

■効率化の先に見えてきた新たな創造的体験の可能性

興味深いのは、これらのクリエイティブ系コネクタが単なる「便利ツール」にとどまらない可能性を秘めていることだ。Spliceは公式ブログで「これらのワークフローは可能なことのほんの一例にすぎない。クリエイターたちが自分の作業スタイルに最も合った独自の使い方を見つけてくれることを期待している」と記している。つまり、AIとの連携がもたらすのは作業の効率化だけではない。自分だけのワークフローを試行錯誤しながら組み上げていくこと。その過程自体が新たな創造的体験になり得ると筆者は考える。

Uber Eatsでの注文からSpotifyでの音楽体験、そしてAdobeやSpliceでの制作作業まで、対話型AIとの連携が広がる中で、"AIのある生活"はいよいよ本格化しようとしている。

参考：https://claude.com/blog/connectors-for-everyday-lifehttps://www.anthropic.com/news/claude-for-creative-workhttps://newsroom.spotify.com/2026-04-23/claude-integration/https://blog.adobe.com/en/publish/2026/04/28/adobe-for-creativity-connectorhttps://splice.com/blog/splice-sounds-in-claude-mcp/

（文＝Jun Fukunaga）