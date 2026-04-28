この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】即完売のあれ！ほっかほっか亭の『ワンハンドBENTO』のお店があべのハルカス近鉄本店に4/29OPEN！」を公開した。

大阪・関西万博で“即完売”を連発した話題の「ワンハンドBENTO」が、ついにあべのハルカスに登場。動画では、その全貌に迫っている。

片手で食べられる新感覚のお弁当はもちろん、リニューアルされた海苔弁や希少な和牛メニュー、さらにはスイーツ系までラインナップは想像以上に幅広い。

実際に食べてみると、見た目のインパクトだけでなく味のクオリティにも驚きが…。ティンカノも思わず「これは人気出る」と太鼓判を押す仕上がりとなっている。

万博で話題になった“あの味”は、どこまで進化しているのか。気になる全メニューとおすすめは、動画でチェックしてみてほしい。

YouTubeの動画内容

00:00

万博で大人気の『ワンハンドBENTO』が常設店としてオープン
00:13

万博時からリニューアルされた「海苔弁」
01:47

希少な「なにわ黒牛」を使用した和牛弁当
04:26

新登場のヘルシーな生春巻きロール3種
07:26

実食と個人的おすすめメニューの発表

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