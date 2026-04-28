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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年4月28日は、性能もサイズも価格もお手頃なXiaomi（シャオミ）の新作タブレット「REDMI Pad 2 9.7」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

新発売! REDMI Pad 2 9.7【早割価格21980円 + 専用カバー2000円OFFクーポン 5/31まで】タブレット 4+64GB 9.7インチ 2K 120Hzディスプレイ FHD+の高画質 7600mAhバッテリー Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform 2048×1280解像度 ブルーライト低減機能 21,980円 （定価から3,000円オフ＋クーポン利用で専用カバー2,000円オフ：5月31日まで） 楽天で購入する PR PR

本日4月28日発売スタート！ Xiaomiの新作タブレット「REDMI Pad 2 9.7」が早割特価

Xiaomi（シャオミ）の高コスパタブレット「REDMI Pad 2 9.7」が、本日4月28日に発売開始定価から3,000円オフ。早割価格の21,980円で購入できるチャンスですよ。

さらに今なら、専用カバーが2000円オフになるクーポン付きでよりお得です。

9.7インチの液晶ディスプレイは2K（2048×1280）解像度に対応。鮮やかな色彩と精細なディテールでリアルに描写します。

リフレッシュレートは最大120Hz。動きの速いアクション映画やゲームでもブレやちらつきのない滑らかな映像を実現しています。

「TÜV Rheinland」の認証を受けており、長時間の読書や動画視聴でも目が疲れにくい工夫が施されているのもGOODです。

ロングバッテリーで外出先でもサクサク。オールメタルボディで高級感があり耐久性も抜群

7600mAhの大容量バッテリーを搭載し、外出先でも長時間の動画視聴や作業が可能。

高強度のアルミニウム合金を採用したユニボディのオールメタルデザインは、スリムなフォルムと高級感を両立。

耐久性にも優れており、日常使いや仕事場、旅行先など幅広いシーンで使い勝手抜群です。

没入感あふれるデュアルスピーカーを内蔵。リアカメラは800万画素、フロントカメラは500万画素と高性能なので、動画撮影からオンライン会議まで大活躍しますよ。

優れたパフォーマンスで直感的かつ快適な操作性を実現！

プロセッサにはスムーズで効率的なマルチタスクを実現する「Snapdragon 6s 4G Gen 2」を採用。高い処理能力のおかげで安定して動作し、バッテリーの持ちにもプラスです。

メモリは4GB。最大2TBまで拡張可能なmicroSDカードスロットがあり、動画や音楽、電子書籍など多彩なコンテンツを容量気にせずに保存できます。

直感的なデザインとスマートな検索機能を備えた「Xiaomi HyperOS 3」を内蔵。デバイス間のシームレスな連携により優れた作業効率を可能にします。

リーズナブルながら使い勝手に優れたタブレットで日常生活をもっと快適＆楽しもう！

新発売! REDMI Pad 2 9.7【早割価格21980円 + 専用カバー2000円OFFクーポン 5/31まで】タブレット 4+64GB 9.7インチ 2K 120Hzディスプレイ FHD+の高画質 7600mAhバッテリー Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform 2048×1280解像度 ブルーライト低減機能 21,980円 （定価から3,000円オフ＋クーポン利用で専用カバー2,000円オフ：5月31日まで） 楽天で購入する PR PR

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上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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