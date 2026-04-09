米国が予告していたイランへの大規模攻撃が、寸前になって一時停止された。

世界が固唾（かたず）をのんで見守る中、最悪の事態がひとまず回避されたことを歓迎したい。

トランプ米大統領は７日、ホルムズ海峡の開放を条件に、イランへの攻撃を２週間停止することに同意すると表明した。イランのアラグチ外相も、自国への攻撃が停止すれば、イランも「自衛作戦」を停止すると明らかにした。

米国とイランの合意が発表されると、原油価格は急落し、株価は上昇した。国際社会が、世界経済を混乱に陥らせている戦闘の終結をいかに強く望んでいるかを示す動きといえよう。

両国は、停戦を仲介したパキスタンの首都イスラマバードで１０日から、戦闘終結に向けた協議を始める。米国は２月、イランとの協議の最中にイランを攻撃した。今回は両国とも停戦を順守し、交渉による収拾を目指すべきだ。

米国は、共にイランを攻撃したイスラエルにも、挑発行為をしないよう求めねばならない。

トランプ氏は、自ら設定した期限までにイランがホルムズ海峡の開放に応じなければ、「橋も電気もない石器時代に戻る」と述べ、大規模攻撃を予告していた。

だが、発電所など民生用施設への攻撃はジュネーブ条約で禁じられている。トランプ氏の発言に対し、欧州連合（ＥＵ）大統領らが国際法違反で許されない、と批判したのは当然だ。

トランプ氏が大規模攻撃に踏み切り、戦争犯罪に手を染めていれば、トランプ氏個人だけでなく米国の歴史に取り返しのつかない汚点を残すことになりかねなかった。攻撃回避で、米国の権威が完全に失墜する事態は免れた。

協議では、イランが封鎖したホルムズ海峡の安全航行の実現や、イランが保有する高濃縮ウランの管理などが焦点となるが、両国の主張の隔たりは大きい。

ホルムズ海峡についてイランは、米国との協議中はイラン軍と調整すれば船舶の安全航行は可能との方針を示した。だが、航行の自由は国際法の原則である。

国際海峡を私有物のように扱い、通行の可否を一方的に判断したり対価を求めたりすることは決して許されない。

イランを巡る戦火は原油価格を高騰させ、世界的なエネルギー供給網の脆（ぜい）弱（じゃく）性を露呈した。日本はこれを機に、中東以外にもエネルギー調達先を広げるなど多様な手立てを構築すべきだ。