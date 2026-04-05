全日本空手道連盟は５日、都内の皆思道場にウクライナ出身のホルナ・スタニスラフさん（３７）を招き、２１年東京五輪銅メダルの返還を行った。道場生から銅メダルを受け取ると、ホルナさんは優しい表情を浮かべ、両手を合わせて深く一礼。「この瞬間がどれだけ貴重で大切なものか想像できないと思う。ずっと五輪王者になることを夢見ていて、このメダルは僕の夢だった。このメダルはメダル以上の価値がある。この機会をくれた皆思道場の皆さんに感謝したいし、僕の人生においてこの経験は一生忘れることはない」と感慨を込めた。

ウクライナ・リビウ出身のホルナさんは、１３歳から空手を始めた。空手が五輪種目に採用されていないころから五輪を志し、２１年東京大会では男子組手７５キロ級で銅メダルを獲得。１つの夢をかなえた。

しかし、翌年からロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始。「僕の中の優先順位が変わってしまった」。獲得した銅メダルを２２年に行われたチャリ−ティーオークションに出品。母国への支援に当てた。

その銅メダルを落札したのが、皆思道場の道場生の保護者だった。出品をニュースで知り、「誰かがメダルを落札し、その後ホルナさんに返還するべき」と考えた。２万５００ドルで落札し、その後は「戦争が終わり平和が戻った際には日本にお招きし、直接メダルを返還したい」とホルナさんに連絡。ただ世界各地の紛争や、ウクライナ情勢も長期化したことで早期返還を決断し、今のタイミングで本人の手に戻ることになった。

「手を差し伸べてくれたのが日本。このメダルは人と人の助け合いを証明するもので、この機会をもらえてとてもうれしい」と実感を込めたホルナさん。この日は、皆思道場に集まった３０人の道場生に特別レッスンを行った。ウォーミングアップから組手の動きなどを細かく指導。約３時間、子どもたちの元気いっぱいの「押忍！」の声と、ホルナさんの笑顔が道場を包んだ。