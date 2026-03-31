「コーデ決める時間ない」って日に！【無印良品】40・50代の即戦力！「優秀ワンピ」

「今朝はコーデを決める時間がない！」というときに頼りになるのが、1枚でも着こなしが完成するワンピース。ガバッと着るだけでサマ見えが狙えるアイテムなら、春の即戦力になりそうです。そこで今回紹介するのが、【無印良品】から登場している「優秀ワンピ」。ナチュラルな素材感でシーズンムードを盛り上げてくれそうなので、ぜひ春のワードローブに迎えてみて。

暖かくなる季節に◎なリネンのシャツワンピ

【無印良品】「婦人 リネン 洗いざらし 長袖シャツワンピース」\6,990（税込）

通気性に優れたリネン素材のワンピースは、暖かくなるこれからの季節に手放せなくなりそう。ゆったりとしたシルエットで体を覆ってくれるので、サマ見えしながら体型カバーも期待できます。バンドカラーで顔まわりはすっきりとした印象に。1枚でサラッと着こなすほか、パンツとレイヤードするのもおすすめ。シャツタイプなので前開きにして羽織りとしても使える優れものです。

なめらかな素材とヘンリーネックが特徴のワンピース

【無印良品】「婦人 なめらか 接結 長袖ワンピース」\4,990（税込）

「ガーゼのように空気を含んだ軽量でふんわりとした手触り」（公式サイトより）の素材が使われたワンピース。ふわっと揺れるシルエットが春らしく、1枚でサマ見えが期待できます。シンプルでアウターとも合わせやすく、朝晩の寒暖差が激しい今の時期にぴったり。ヘンリーネックで襟元がアレンジできるので、ボタンを開けて抜け感のあるコーデに仕上げるのもおすすめ。

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writer：Emika.M