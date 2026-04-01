【Amazon 新生活セール Final】インスタント麺や袋麺が最大54%OFFに

今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが開催中です。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、お得なときにストックしておきたいインスタント麺や袋麺をご紹介。人気商品は売り切れ必至です！

たまねぎの甘みを利かせた醤油スープ。「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」

夜食として食べたくなる味。「ブタメン とんこつ味」

真似のできないコク深い味わい。「サッポロ一番 塩らーめん」

もちっとしたしなやかな麺が特徴の「サッポロ一番 みそラーメン」

華やかな醤油の風味が楽しめる「サッポロ一番 カップスター 醤油」

かつおの旨味アップ。マルちゃん「赤いきつねうどん 関東風だし」

栄養とおいしさのバランスを追求した「日清食品 ハヤシメシ デミグラス」

韓国の人気メニューが登場「日清食品 韓国風 旨辛メシ ユッケジャン」

濃厚ビーフの旨みとバター感がたまらない「カレーメシ 欧風カレー 中辛」

うまさ格別。「日清の最強どん兵衛 きつねうどん」

東日本向けの「マルちゃん 緑のたぬき天そば 関東風だし」

サクサクの天ぷらをトッピング。どん兵衛の東日本限定天ぷらそば

通常よりも大きい香ばしつくねが入った「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。