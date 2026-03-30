昨夏に京都からドイツへ旅立った川 photo/Getty Images

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京都サンガF.C.は、MF川粼颯太がドイツ1部マインツへ完全移籍することが決定したと公式発表した。川粼は2025年夏に期限付き移籍でマインツに加入しており、同クラブは買い取りオプションを行使する運びとなった。

クラブ公式サイトによれば、24歳は以下のようにコメントしている。

京都サンガF.C.に関わるすべての皆さまへ。1.FSVマインツ05に完全移籍することとなりました。寂しさもありますが、ほっとした気持ちが一番です。京都から、日本から、応援してくれる方々がたくさんいる中で、なかなか結果が出せなかった悔しいシーズンでした。

日本時間では深夜の試合だとしても、たとえ試合に出られなくても『試合を見たよ。次出れるように頑張ってね。』とあたたかい応援をくれる方々に結果と活躍で恩返しできるようドイツの地で全力で戦います。これからの京都サンガF.C.の更なる発展をマインツから応援しています」

加入初年度から着実な成長を見せ、攻守において豊富な運動量やボール奪取能力で評価を高めてきた川粼。マインツでも中盤のダイナモとしての役割を担い、チームに欠かせない存在となっていた。

京都のアカデミー出身で、2020年にトップ昇格を果たした川粼は、キャプテンも務めるなどクラブの中心選手として活躍。京都で培った経験を武器に、さらなる成長と定位置確保が期待される中、日本人MFは新たな成功をつかみ取れるか。