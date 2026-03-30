DJIは3月26日、8K 360°カメラ搭載ドローン「Avata 360」を発表。4月以降、地域ごとに順次発売します。

デュアルレンズ搭載で360°全景を撮影

機体重量は約455g。1インチ相当のイメージセンサーを採用したカメラを2基搭載し、機体の上下から360°全景を撮影します。8K60fpsのHDR動画撮影や1.2億画素の写真撮影が可能。レンズが破損した場合にはユーザー自身で交換できます。

ジンバルが前後方向に90°回転し、カメラを機体前方に向けたシングルレンズでの撮影にも対応。従来のAvataシリーズ同様、4K60fpsの動画撮影が可能になります。

本体には42GBのストレージを内蔵し、8Kの360°動画を30分撮影可能。Wi-Fi 6環境ではスマートフォンアプリ「DJI Fly」に1GBの映像を最大100MB/sの速度で10秒で転送できます。

撮影した映像はDJI Flyアプリもしくはデスクトップアプリケーション「DJI Studio」を使って編集。360°動画からリフレーミングしてさまざまな映像を制作できます。

送信機とゴーグル＆モーションコントローラーに対応

「RC 2」「RC-N2」「RC-N3」といったDJIの送信機で操作できる他、ゴーグルとモーションコントローラーを使った没入感のある操縦に対応。本体とコントローラーを組み合わせたセットをラインアップします。

機体単体での希望小売価格は7万7380円（税込）。RC 2をセットにした「DJI Avata 360 （DJI RC 2 付属）」は11万6380円（税込）。RC 2と予備バッテリー、スリングバッグをセットにした「DJI Avata 360 Fly More コンボ（DJI RC 2 付属）」は15万9830円（税込）、ゴーグル「DJI Goggles N3」とモーションコントローラー「DJI RC Motion 3」をセットにした「DJI Avata 360 Motion Fly More コンボ」は16万2140円（税込）です。