◇第98回選抜高校野球大会第10日 準決勝 智弁学園2−1中京大中京（2026年3月29日 甲子園）

準決勝第1試合は、智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）を2−1の逆転勝ちで破り、決勝に進出。10年ぶり2度目の頂点を視界にとらえた。

智弁学園は2回戦の神村学園戦、準々決勝の花咲徳栄戦と、これで3試合連続での逆転勝ちとなった。

先発はエース・杉本真滉投手。今大会ここまで3試合計26イニングを1失点で3戦3勝と大黒柱の働きを見せているが、3回に味方の失策もあり、犠飛による先制を許した。

だが、その後は無失点投球を続けると、6回に5番・馬場井が左翼への同点適時打。さらに8回、1死二塁で逢坂が一塁線を破る適時二塁打を放ち、ついに勝ち越しに成功した。

援護を受けたエース杉本は9回の1死一、二塁のピンチも切り抜け、1失点完投で今大会4勝目を挙げた。最後は打球が脚にあたるアクシデントもあったが、投ゴロで試合終了。16年春の村上頌樹（現阪神）に続く5戦5勝による頂点が視野に入ってきた。

智弁学園は準々決勝で、選抜史上最大となる8点差を逆転し、花咲徳栄（埼玉）を12―8で下して10年ぶりにベスト4入りした。

▼小坂監督「（9回は）守りに入るなと伝えた。中京大中京さんがかなり研究されていたが、バッテリー中心に守れたのがよかった。杉本は変化球をコーナーに投げ分けられた。（バッテリーで）苦しい試合で引っ張ってくれた」