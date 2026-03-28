阪神戦に6回79球で3安打1失点

■巨人 3ー1 阪神（27日・東京ドーム）

プロ野球が27日、各地で一斉に開幕。巨人は阪神に3-1で勝利し、幸先のいいスタートを切った。白星の立役者は球団64年ぶりの新人開幕投手を務めたドラフト1位・竹丸和幸投手。6回1失点の快投で昨季のセ・リーグ王者を圧倒し、「もはや伝説」「ニュースター誕生」とジャイアンツファンは大歓声を上げた。

初回2死から森下にヒットを許し、迎えるは4番の佐藤。左飛に抑えてまずはゼロに抑えた。3回まで無失点に抑えたが、4回は先頭から四球、安打で無死一、三塁のピンチ。再び佐藤と対戦し、三振に仕留めた。続く大山の犠飛でプロ初失点を喫したが、その後も安定した投球で6回79球を投げ、3安打1失点5奪三振の快投だった。

鷺宮製作所から昨年のドラフト1位で入団した24歳には即戦力としての期待が懸かる。重圧の中でも春の実戦から結果を残し、開幕戦でもその真価を発揮した。「竹丸 最高です!」「上原並の活躍を期待」「完璧だった！」「新たな左のエースの爆誕」「巨人の未来」「ドラ1で獲って良かった」と早くもファンの心を掴んでいる。（Full-Count編集部）