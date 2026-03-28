イランのイスラム革命防衛隊が27日（現地時間）、「敵（米国・イスラエル）」の同盟国の港を出入りするすべての船舶はホルムズ海峡を通過できないと明らかにした。

革命防衛隊はこの日、声明を出し、「今朝、腐敗した米国大統領が『ホルムズ海峡が開かれた』と嘘をついた」とし「その後、それぞれ異なる船籍のコンテナ船3隻が（イランの）許可を受けて指定された海路に向かって運航したが、革命防衛隊海軍の警告で引き返した」と伝えた。

革命防衛隊は湾岸地域（ペルシア湾）からホルムズ海峡に向かって東進中に引き返した3隻の航路を表示した写真を公開した。

3隻のうち「アークティック・オーシャン」と「インディアン・オーシャン」は香港船籍で、中国のコスコが用船するコンテナ船だ。最近、アラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアの港に寄港した。残りの1隻はマーシャル諸島船籍のバルク船「ロータス・ライジング」で、中国資本の会社が用船しているという。

これら3隻は船舶自動識別装置（AIS）に「中国の船主と船員」という信号を出したが、ホルムズ海峡の通航を拒否された。

革命防衛隊は「ホルムズ海峡は封鎖されていて、こここを通過しようとすれば過酷な対応に直面することになる」と再度警告した。

トランプ米大統領は前日、イランが誠意を表示としてタンカー10隻を通過させたとし「合意が実現すればホルムズ海峡は完全に開放されるだろう」と述べた。