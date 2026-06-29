ホルムズ海峡をめぐってイランとアメリカの間で衝突が再燃する中、両国が攻撃を停止し、仲介国のカタールで協議を実施することがわかりました。【映像】米イラン、相互攻撃停止で合意ニュースサイト「アクシオス」は28日、アメリカ高官の話として、イランとの間で互いに攻撃を停止することで合意したと報じました。両国は30日に仲介国であるカタールの首都ドーハで協議をするとしています。この協議は当初、イランの核問題を