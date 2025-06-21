B’zのギタリスト松本孝弘とEXILEの初コラボが実現した。EXILEの楽曲プロジェクト「24karats」シリーズの新作に松本がギターで参加。タイトルは「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」で、30日に配信される。

松本の重厚感あふれるギターサウンドにEXILEのボーカル陣が力強い歌声を乗せたロックナンバー。松本の甲高いギターソロから始まり高揚感を高めると、ボーカルのATSUSHI（45）が♪永遠の証 その名を刻め――とシャウト。普段は透き通ったハイトーンボイスで知られるだけに、興奮をあおる歌い方は新鮮だ。

EXILEは今秋にデビュー25周年を迎え、所属事務所のLDHも6年に1度の祭典「PERFECT YEAR」のタイミング。ファンが驚くような新曲を届けようと議論する中で松本の名前が浮上した。「混じり気のない本物の輝き」という意味を込めた「24karats（純金）」シリーズの第5弾として曲を作ることが決まった。

初めてEXILEとタッグを組んだ松本は「とても楽しかったし出来栄えにとても満足しています」とコメント。「これがなかなかのマッチングなんですよ」と手応えをのぞかせつつ「DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！」とアピールしている。ATSUSHIも「多くを語らない、本当の職人という感じでした」と松本の印象を明かし「積み重ねてきた本物の強さを見せてもらった気がします」と刺激を受けた様子だ。パフォーマーAKIRA（44）も「髪の毛の先から足先まで鳥肌が立つような感覚でした」とコラボを振り返った。

曲は5月20日発売のベストアルバム「24karats GOLDEN BEST」に収録される。 （吉澤 塁）

≪過去にGLAYらとも≫ EXILEはこれまでにも多くの大物アーティストたちとコラボしてきた。2005年にはロックバンド「GLAY」とタッグを組み「SCREAM」を発売し大ヒット。06年には倖田來未（43）を招き「バブルガム・ブラザーズ」のヒット曲「WON’T BE LONG」をカバーした。08年にはゴダイゴの「銀河鉄道999」をカバーし、そこに「m―flo」のラッパーVERBAL（50）も参加した。