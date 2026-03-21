贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、まるでショートケーキのような見た目が話題のサブレ缶を実食。手土産にも喜ばれそうな華やかさと味わいをチェックします。

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】重ねてショートケーキ風に！

Sable MICHELLE「ケーキサブレ缶 ホワイト」

今回手に取ったのは、「Sable MICHELLE（サブレ ミシェル）」の「ケーキサブレ缶 ホワイト」（￥3456）。ホールケーキをイメージした華やかなクッキー缶。3種類の焼き菓子がつめ合わされています。

●まずはパッケージをチェック！

まず目を引くのが、缶のデザイン。以前から気になっていた、憧れのお菓子缶のひとつでした。

手に取ってみると期待どおりのかわいさで、フタを開ける前から気分が上がります。

見た目だけじゃない。満足感たっぷりのケーキサブレ

いざオープン！ この瞬間の高揚感は、クッキー缶好きにはたまらないはず。

思わず「わあ…」と声が出てしまいました。

1枚でも満足感たっぷり。毎日のごほうびに

缶の上段には、ショートケーキのようにデコレーションされたサブレが並びます。ホワイトチョコレートでコーティングされたサブレに、フリーズドライのいちごがトッピングされています。

ひと口食べると、さっくりとした食感のあとに、ホワイトチョコのコクといちごの甘酸っぱさが広がります。見た目の華やかさだけでなく、味もしっかり満足感があるのがうれしいポイント。1枚でも満足感があるので、ゆっくり味わいたくなるお菓子です。

缶の下段には、バター味といちご味の型抜きサブレが。見た目はシンプルながら、ややしっとりとした食感で、口に入れるとバターの香ばしい香りがふわっと広がります。こちらは素材のよさが引き立つ味わい。食べ比べることで、それぞれのよさがより感じられました。

●写真映え抜群！重ねて楽しむのもおすすめ

そしておすすめなのが、2種類を重ねてショートケーキ風にする楽しみ方。お皿に並べるとぐっと華やかになって、写真映えも抜群！ お客さんに出したら、「これかわいい！」と会話が広がりそうです。

見た目のときめき、開けた瞬間の高揚感、そしてしっかりおいしいサブレ。「Sable MICHELLE」のケーキサブレ缶は、手土産や季節のギフトにも選びやすい一品です。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください