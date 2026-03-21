お気に入りの冬服をそのままクローゼットにしまっていませんか？ 繊維の奥に残った皮脂や汗は、黄ばみやシミの原因になることも…。そこで、家でもできる「しまい洗い」のコツを洗濯研究家・平島利恵さんが伝授。ここでは、事前にチェックしたい「洗濯表示」と、そろえておきたいアイテム3つを教えてもらいました。

「しまい洗い」とは…

衣類に残った汗や皮脂汚れを、しまう前にしっかり落としきる洗濯のこと。黄ばみやシミ、虫食いなどを防ぎ、衣類を長もちさせます。

【写真】服の裏についている洗濯表示をチェック

●自分でしまい洗いをするメリット

・クリーニング代がゼロに

・皮脂汚れがしっかり落とせる

・虫がつきにくくなって長もち

ニットもダウンも、自宅で水洗いするとさっぱり！

冬の間たくさん着たニットやダウンは、しまう前に汚れをしっかり落としておきたいもの。

「クリーニング店のドライクリーニングに出せば風合いは維持しやすいのですが、モワッとしたにおいや黄ばみのもとになる、汗や皮脂汚れは水溶性の汚れ。じつは自宅で水洗いした方がよく落ち、お金もかからないんです」と、平島さん。冬でも人は意外に汗をかき、首元や脇、背中、袖口などには汗や皮脂汚れが残りやすいそう。

「洗濯表示を確認し、水洗い可なら、洗濯機のドライコースや手洗いコースを使えばOK。最近の洗濯機は性能がよく、手洗いより簡単で失敗も少ないです」（平島さん、以下同）

洗濯表示を確認。数字や手のマークがあれば家でも洗える

まずは洗濯表示をチェック。

オケと数字のマークは洗濯機可の表示。数字は水温の上限で、30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる。下線の本数が多いほど弱く洗う必要あり。

オケと手のマークは手洗いの表示で、水温は40℃を限度とし、手洗いが可能。上限温度は下線なしが40℃、下線ありが30℃。

家庭での洗濯禁止。×がついているものはクリーニング店へ。

しまい洗いで「用意するもの」3つ

しまい洗いの際には、以下の基本アイテム3つを準備しましょう。

●おしゃれ着用中性洗剤

ウール混のニットやダウンを洗うなら、アルカリ性の洗剤は素材を傷めるのでNG。蛍光材の入っていないおしゃれ着用中性洗剤で。

●柔軟剤

動物性繊維が含まれるニットやダウンは、髪にリンスを使うように柔軟剤を使うと風合いよく仕上がり、静電気もおきにくくなる。

●洗濯ネット

洗濯ネットで型崩れ防止。目が細かいほど生地を傷めにくいので、ニットを洗うときには目の細かめのものを選んで。中で衣類が動かないようぴったりサイズのものを。

※洗剤の注意書きを確認し、使用してください