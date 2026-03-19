パンサー尾形の妻、８歳娘の愛情表現に驚き「大好きだよ…」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが17日、オフィシャルブログを更新。８歳の娘・さくらちゃんの愛情表現の変化についてつづり、家族のほほえましいエピソードを明かした。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いを笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「愛情表現は外国の方」と題してブログを更新したあいさん。絵文字を交えながら「最近変わったなぁって思うことがあって」と切り出し、寝る前に娘が愛犬・ミクに向かって「ミク、今日も大好き あいしてる」と声をかけてから眠るようになったことを明かし、娘と愛犬・ミクが顔を寄せ合う微笑ましい様子の写真を公開。
さらに外出時にも「行ってきますー！」ではなく、「大好きだよ、愛してるよ 行ってくるね！」と声をかけるようになったといい、「どこからその言葉が湧き出てくるんだろうって 思うんだけど やっぱりパパの血で」と夫・尾形の影響を感じている様子をつづった。
あいさんは「大好きだよ、愛してるよ おやすみ なんだよねパパとさくちゃんは」と父娘のやり取りを紹介し、「外国の人の愛情表現よね！」とコメント。「素敵だと思う。なかなか 言葉では出てこないからね」と家族の温かいやり取りに思いをにじませ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「微笑ましい」「素敵」「ありがとう ごめんね 愛してる 素敵だね って、サラッと言える尾形家最高」「素敵過ぎて最高でーす」「いい言葉」「なかなか言えない」「素敵だな！心では思ってても言葉にするってできない」「さくちゃん、みくちゃんもとーっても愛され姉妹で幸せですね」「めっちゃ愛が溢れてる」「尾形パパさんの愛の深さが分かりるな」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いを笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。
さらに外出時にも「行ってきますー！」ではなく、「大好きだよ、愛してるよ 行ってくるね！」と声をかけるようになったといい、「どこからその言葉が湧き出てくるんだろうって 思うんだけど やっぱりパパの血で」と夫・尾形の影響を感じている様子をつづった。
あいさんは「大好きだよ、愛してるよ おやすみ なんだよねパパとさくちゃんは」と父娘のやり取りを紹介し、「外国の人の愛情表現よね！」とコメント。「素敵だと思う。なかなか 言葉では出てこないからね」と家族の温かいやり取りに思いをにじませ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「微笑ましい」「素敵」「ありがとう ごめんね 愛してる 素敵だね って、サラッと言える尾形家最高」「素敵過ぎて最高でーす」「いい言葉」「なかなか言えない」「素敵だな！心では思ってても言葉にするってできない」「さくちゃん、みくちゃんもとーっても愛され姉妹で幸せですね」「めっちゃ愛が溢れてる」「尾形パパさんの愛の深さが分かりるな」などの声が寄せられている。