「伝説のデザインが作られた」韓国代表が北中米W杯用ホーム＆アウェーユニホームを同時発表！ 母国ファン大興奮「オーラがある」「今までで１番美しい」
現地３月19日、韓国サッカー協会(KFA)とサプライヤーのナイキ社が、北中米ワールドカップで韓国代表が着用する新ホーム＆アウェーユニホームを同時発表した。
ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、伝統の赤を基調とするホームユニに施されたダイナミックなグラフィックは、韓国の山岳風景を彷彿とさせ、国家シンボルである白虎を表現している。
一方、パープルをベースにしたアウェーユニは、大きな花柄のグラフィックを採用。回復力、忍耐力、永遠の美しさを象徴する芸術的なデザインとなっている。
この新ユニがKFAの公式SNSで公開されると、ファンからは「アツい」「これはかっこいい」「伝説のデザインが作られた」「オーラがある」「今までで1番美しい」といった声が寄せられている。
韓国代表は28日にコートジボワール、31日にオーストリアと対戦。新ユニホームのお披露目に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国代表の新ユニも！ 世界各国の北中米Ｗ杯“本大会用”ユニホームを一挙公開！
ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、伝統の赤を基調とするホームユニに施されたダイナミックなグラフィックは、韓国の山岳風景を彷彿とさせ、国家シンボルである白虎を表現している。
一方、パープルをベースにしたアウェーユニは、大きな花柄のグラフィックを採用。回復力、忍耐力、永遠の美しさを象徴する芸術的なデザインとなっている。
この新ユニがKFAの公式SNSで公開されると、ファンからは「アツい」「これはかっこいい」「伝説のデザインが作られた」「オーラがある」「今までで1番美しい」といった声が寄せられている。
韓国代表は28日にコートジボワール、31日にオーストリアと対戦。新ユニホームのお披露目に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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