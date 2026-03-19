韓国代表の新ユニホームが発表された。（C）Getty Images

写真拡大

　現地３月19日、韓国サッカー協会(KFA)とサプライヤーのナイキ社が、北中米ワールドカップで韓国代表が着用する新ホーム＆アウェーユニホームを同時発表した。

　ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、伝統の赤を基調とするホームユニに施されたダイナミックなグラフィックは、韓国の山岳風景を彷彿とさせ、国家シンボルである白虎を表現している。

　一方、パープルをベースにしたアウェーユニは、大きな花柄のグラフィックを採用。回復力、忍耐力、永遠の美しさを象徴する芸術的なデザインとなっている。
 
　この新ユニがKFAの公式SNSで公開されると、ファンからは「アツい」「これはかっこいい」「伝説のデザインが作られた」「オーラがある」「今までで1番美しい」といった声が寄せられている。

　韓国代表は28日にコートジボワール、31日にオーストリアと対戦。新ユニホームのお披露目に注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】韓国代表の新ユニも！ 世界各国の北中米Ｗ杯“本大会用”ユニホームを一挙公開！

 