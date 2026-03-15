佐久間レイ、バタコさん役を回顧で会場笑う「『アンパンマン』に顔を投げ続けて37年経ちました」
声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催され、富山敬・高橋和枝賞は神尾晋一郎、佐久間レイが受賞した。
【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子
佐久間はアニメ『それいけ！アンパンマン』で長年バタコさん役を担当している。スピーチでは冒頭「『アンパンマン』に顔を投げ続けて37年経ちました」と笑わせた。
続けて「芸能の仕事は44年となります。心がけていることは、役を愛すること。たとえ悪役でも、どこか愛すべきところがあります。そんな風にすると声に愛がこもります。言葉はウソをつきます。でも、声ってその人そのものが出る。なので私は愛をこめて届けようとしています。（今回の賞を受け）自分の声に責任を持つと改めて思いました。やっと『声優』という称号をいただけたかなと思います。ありがとうございました！」と喜んだ。
同アワードは、2007年より毎年3月に顕彰式を行う声優業界＆声優ファンのイベントで、その年度に最も活躍し、人気、実力をともに兼ね備えた声優、そして長年にわたって活躍するベテラン声優が一堂に顔を揃える声優界最大のイベントとなっている。
＜『第20回 声優アワード』受賞者一覧＞
■主演声優賞：戸谷菊之介、若山詩音
■助演声優賞：上田麗奈、川田紳司、田中真弓
■新人声優賞：木村太飛、高野大河、寺澤百花、中山祥徳、菱川花菜、藤寺美徳、三川華月、村上まなつ
■歌唱賞：AiScReam
■パーソナリティ賞：日笠陽子
■功労賞：田原アルノ、よこざわけい子
■シナジー賞：「アイドルマスター」シリーズ
■富山敬・高橋和枝賞：神尾晋一郎、佐久間レイ
■キッズファミリー賞：『リロ＆スティッチ』キャスト一同
■外国映画・ドラマ賞：尾上松也、坂本真綾、田村睦心
■ゲーム賞：『Fate／Grand Order』キャスト一同
■MVS（ファンが選ぶ最も活躍した声優）：石田彰
■特別功労賞：本年度ご逝去された声優を顕彰
■特別賞：水野なみ
【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子
佐久間はアニメ『それいけ！アンパンマン』で長年バタコさん役を担当している。スピーチでは冒頭「『アンパンマン』に顔を投げ続けて37年経ちました」と笑わせた。
続けて「芸能の仕事は44年となります。心がけていることは、役を愛すること。たとえ悪役でも、どこか愛すべきところがあります。そんな風にすると声に愛がこもります。言葉はウソをつきます。でも、声ってその人そのものが出る。なので私は愛をこめて届けようとしています。（今回の賞を受け）自分の声に責任を持つと改めて思いました。やっと『声優』という称号をいただけたかなと思います。ありがとうございました！」と喜んだ。
＜『第20回 声優アワード』受賞者一覧＞
■主演声優賞：戸谷菊之介、若山詩音
■助演声優賞：上田麗奈、川田紳司、田中真弓
■新人声優賞：木村太飛、高野大河、寺澤百花、中山祥徳、菱川花菜、藤寺美徳、三川華月、村上まなつ
■歌唱賞：AiScReam
■パーソナリティ賞：日笠陽子
■功労賞：田原アルノ、よこざわけい子
■シナジー賞：「アイドルマスター」シリーズ
■富山敬・高橋和枝賞：神尾晋一郎、佐久間レイ
■キッズファミリー賞：『リロ＆スティッチ』キャスト一同
■外国映画・ドラマ賞：尾上松也、坂本真綾、田村睦心
■ゲーム賞：『Fate／Grand Order』キャスト一同
■MVS（ファンが選ぶ最も活躍した声優）：石田彰
■特別功労賞：本年度ご逝去された声優を顕彰
■特別賞：水野なみ
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