品川祐、“態度の悪さ”でレギュラー番組12本→0本 全盛期の振る舞いに芸人仲間も驚がく
お笑いコンビ・品川庄司の品川祐（53）が12日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15）に出演。全盛期のレギュラー番組数を明かした。
【写真】「似合います」「シブくて素敵です」“グレーヘア”の近影を披露した品川祐
この日は品川の持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」を放送した。品川は全盛期にはレギュラー番組を12本持っていたと明かしたが、「2012年に0本になりまして。6年後の18年にレギュラーがまた1個できたんですよ。こっから増えていくってなって25年にまた0本になった」と全盛期から現在までの道のりを語った。
またレギュラー番組がない理由として自ら「30代で嫌われすぎて信頼がない」と説明。当時は特に態度が悪かったと振り返り「打ち合わせの時にヘッドホンつけてたり…」と具体例を示し、共演者を驚がくさせた。
さらにスタジオに入る際もあいさつをしなかったという。これにバカリズムは「あいさつって普通、されたら条件反射的に応えちゃう。それはやっぱりあいさつされても堪えるんですか？しないように」と純粋な疑問をぶつけると、品川は「堪えてたかなぁ」と言葉を絞り出した。
【写真】「似合います」「シブくて素敵です」“グレーヘア”の近影を披露した品川祐
この日は品川の持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」を放送した。品川は全盛期にはレギュラー番組を12本持っていたと明かしたが、「2012年に0本になりまして。6年後の18年にレギュラーがまた1個できたんですよ。こっから増えていくってなって25年にまた0本になった」と全盛期から現在までの道のりを語った。
さらにスタジオに入る際もあいさつをしなかったという。これにバカリズムは「あいさつって普通、されたら条件反射的に応えちゃう。それはやっぱりあいさつされても堪えるんですか？しないように」と純粋な疑問をぶつけると、品川は「堪えてたかなぁ」と言葉を絞り出した。