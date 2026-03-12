中東情勢の悪化を受け3月12日、県内ではガソリン価格が急激に上がりました。



県内の多くでレギュラーガソリンの価格が180円台に。



これまでに経験のない値上がりに、消費者や関係者からは驚きや不安の声があがっています。



3月12日、多くのガソリンスタンドでレギュラーガソリンが180円台に。



徳島市のこちらの店では、12日からレギュラーガソリンの価格を157円から186円へと29円値上げしました。





（客）「価格見てうわー！上がり方がすごいなと思って、どうしようかと一瞬躊躇したんですけど」「このままどんどん上がると、どうしようかと思う」（客）「きょうニュース見て、ショックと言いながら入れに来ました」「もうお米を買うとかそんな時だけは車に乗って、普通の買い物は自転車にしようかな」ガソリン価格は、中東情勢の悪化による原油の高騰で値上がりが続いています。販売側もこれまでにない状況だと話します。Q「昨日のお客さんは？」（宝扇商事販売部・岩崎 貴大 係長）「明日から値上がりするということがご存知の所もあったので、1レーンにつき3台ほどお並びいただいて混雑しておりました」「こんなに上がることは、正直僕も過去に経験がありませんので、本当びっくりしたというのが正直なところです」こうした状況を受け、経産省は11日夜、レギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均価格が170円程度に抑えられるよう、19日からガソリン元売り各社に対して、補助金の支給を始めると発表しました。今後の見通しは？（宝扇商事 販売部・岩崎 貴大係長）「1日2日で世界情勢も変わってくきますので、正直私どもとしても先の（価格の）ことはなかなか分からないのが正直なところ」