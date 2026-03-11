（CNN）トランプ米政権は、イラン戦争で生じたエネルギー価格高騰への緊急対策の一環として、ロシア産原油に対する制裁のさらなる緩和を検討している。事情に詳しい関係者がCNNに語った。

この措置は、世界の原油供給を強化し、ホルムズ海峡の事実上の通航停止に対抗することを目的としたもの。この1週間で原油価格は急騰している。

トランプ大統領は9日の記者会見で、「我々は一部の国に制裁を課している」が、「この問題が解消するまで制裁を解除するつもりだ」と述べ、制裁緩和の可能性を示唆した。

米財務省は先週、インドに対し、すでに海上にあるロシア産原油の購入を一時的に許可した。購入により米国から制裁を受けることはないという。ホワイトハウスのレビット報道官は10日、原油は沖合のタンカーに放置されていることから、この決定がロシア政府に「大きな経済的利益」をもたらすことはないと述べた。

トランプ政権当局者はその後も制裁の追加緩和について協議しているが、関係者は、そのような措置の規模や範囲についてはまだ確定していないと警告している。

ホワイトハウスはコメントの要請に応じなかった。

米国は当初、ウクライナ戦争をめぐりロシアに制裁を課した。9日に開催された主要7カ国（G7）財務相会合で欧州当局者は米国に対し、ロシアが巨額の利益を得るような行動を取らないよう強く求めた。

欧州連合（EU）欧州委員会のドンブロウスキス欧州委員（経済・生産性担当）は会合後の記者会見で、「ロシアへの圧力を緩めたり、原油・ガス価格の高騰という状況を利用して軍資金を満たさせたりしないことが重要だ」と述べた。