この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日本人が知らない穴場の国！ヨーロッパ生活を楽しみたい人に最適な国を教えます！」と題した動画で、ヨーロッパ移住を検討している日本人向けに、ビザの取りやすさや税制、生活費といった観点から、あまり知られていない「穴場」の国をランキング形式で5カ国紹介した。



宮脇氏は、ヨーロッパ移住といえばフランスやドイツをイメージする人が多いとしつつも、近年は「デジタルノマドビザ」という新しい選択肢が登場し、税金や生活コストを安く抑えられる国が増えてきていると指摘。客観的なデータに基づき、移住しやすい国を独自のランキングで解説した。



ランキングのトップに輝いたのはジョージアだ。日本人はビザなしで365日間滞在でき、一度出国して再入国すれば滞在期間がリセットされるため「実質無制限で住めちゃう」と説明。さらに、小規模ビジネス登録をすれば、年間約1,750万円までの売上に対して税率が「たったの1%」になるという、世界でもトップクラスに低い税率が魅力だと語った。



第2位にはポルトガルがランクイン。温暖な気候や治安の良さに加え、5年間の継続居住で永住権、6年後には市民権の申請が可能になる点を最大の価値として挙げた。ポルトガルの市民権を取得すれば、EU全域での移動や居住、就労の自由が得られるため、将来的にドイツやフランスなど他のヨーロッパ諸国に住みたい人にとってのステップアップになると解説した。



他にも、国外所得が非課税となるクロアチア（4位）やマルタ（3位）、デジタル先進国で行政手続きの99%がオンラインで完結するエストニア（5位）などが紹介された。



宮脇氏は、EU市民権が欲しいならポルトガル、英語環境を求めるならマルタ、コストを最優先するならジョージアなど、自身のライフスタイルや目的に合わせて国を選ぶことが重要だと総括。最後に「ヨーロッパ移住の選択肢が多様化している今、固定観念にとらわれず情報収集することが重要です」と、動画を締めくくった。