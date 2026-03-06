この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI系YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【過去最高のGPT】ChatGPTの最新AIモデル「GPT-5.4」登場！ ～性能・ベンチマーク・使い方を徹底解説～」と題した動画を公開した。



動画では、OpenAIが2026年3月6日に発表した最新AIモデル「GPT-5.4」について解説。推論やコーディング、作業を自動実行するエージェント機能を1つに統合し、各種ベンチマークでライバルモデルを上回る性能を持つ最先端モデルとして紹介している。



「GPT-5.4」は、推論、コーディング、そして作業を自動で実行するエージェント系の機能を1つにまとめた最先端モデルである。主要なAIベンチマークスコアでは、ライバルであるAnthropicの「Claude Opus 4.6」やGoogleの「Gemini 3.1 Pro」の性能を総合的に超えている。



特に、パソコンやWebブラウザを自動で操作する機能や、スプレッドシート、プレゼン資料、文書の作成・編集能力が大幅に向上。コーディング特化モデル「GPT-5.3-Codex」級の高いコーディング性能を取り込みながら、より少ないやり取りで複雑な仕事を正確かつ効率的にこなせるようになった。その他、100万トークンのコンテキストウィンドウをサポートし、最大1024万画素の画像認識能力を備えるなど、多岐にわたる進化を遂げている。



GPT-5.4は、思考モデルである「GPT-5.4 Thinking」と、より高性能な「GPT-5.4 Pro」の2種類が用意されている。「GPT-5.4 Thinking」はChatGPTのPlus、Team、Proプランに実装されており、従来の「GPT-5.2 Thinking」からアップデートされた形で利用できる。一方、「GPT-5.4 Pro」はAPI経由で提供されるほか、AIコーディングツール「Codex」にもGPT-5.4が実装されており、開発者向けPlaygroundなどでその性能を試せる。



このモデルの登場により、普段の仕事から専門的なコーディングまで、あらゆる作業をAIがサポートする「全局面対応型」の時代が到来したといえるだろう。動画で紹介されている各種ツールはすでに利用可能となっており、その進化を直接体感できる。