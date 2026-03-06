この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI系YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【過去最高のGPT】ChatGPTの最新AIモデル「GPT-5.4」登場！ ～性能・ベンチマーク・使い方を徹底解説～」と題した動画を公開した。

動画では、OpenAIが2026年3月6日に発表した最新AIモデル「GPT-5.4」について解説。推論やコーディング、作業を自動実行するエージェント機能を1つに統合し、各種ベンチマークでライバルモデルを上回る性能を持つ最先端モデルとして紹介している。

「GPT-5.4」は、推論、コーディング、そして作業を自動で実行するエージェント系の機能を1つにまとめた最先端モデルである。主要なAIベンチマークスコアでは、ライバルであるAnthropicの「Claude Opus 4.6」やGoogleの「Gemini 3.1 Pro」の性能を総合的に超えている。

特に、パソコンやWebブラウザを自動で操作する機能や、スプレッドシート、プレゼン資料、文書の作成・編集能力が大幅に向上。コーディング特化モデル「GPT-5.3-Codex」級の高いコーディング性能を取り込みながら、より少ないやり取りで複雑な仕事を正確かつ効率的にこなせるようになった。その他、100万トークンのコンテキストウィンドウをサポートし、最大1024万画素の画像認識能力を備えるなど、多岐にわたる進化を遂げている。

GPT-5.4は、思考モデルである「GPT-5.4 Thinking」と、より高性能な「GPT-5.4 Pro」の2種類が用意されている。「GPT-5.4 Thinking」はChatGPTのPlus、Team、Proプランに実装されており、従来の「GPT-5.2 Thinking」からアップデートされた形で利用できる。一方、「GPT-5.4 Pro」はAPI経由で提供されるほか、AIコーディングツール「Codex」にもGPT-5.4が実装されており、開発者向けPlaygroundなどでその性能を試せる。

このモデルの登場により、普段の仕事から専門的なコーディングまで、あらゆる作業をAIがサポートする「全局面対応型」の時代が到来したといえるだろう。動画で紹介されている各種ツールはすでに利用可能となっており、その進化を直接体感できる。

YouTubeの動画内容

00:02

OpenAI、最新AIモデル「GPT-5.4」を発表
01:21

第一章：GPT-5.4の概要と特徴
05:00

ライバルを圧倒するベンチマークスコア
06:25

第二章：GPT-5.4が使えるツール一覧

関連記事

【すぐ使える活用事例20例】Googleの最新画像生成AI「Nano Banana2(ナノバナナ2)」の画像生成＆編集性能を徹底検証！

【すぐ使える活用事例20例】Googleの最新画像生成AI「Nano Banana2(ナノバナナ2)」の画像生成＆編集性能を徹底検証！

 【AIエージェントを作れる】Googleの無料ノーコードAIツール「Opal」が大幅アップデート！ ～自動で動く＆使うほど賢くなる記憶アプリを作れる～

【AIエージェントを作れる】Googleの無料ノーコードAIツール「Opal」が大幅アップデート！ ～自動で動く＆使うほど賢くなる記憶アプリを作れる～

 【今週のAIトレンド丸わかり】Googleの高速＋高品質な画像生成AI「Nano Banana 2」/Googleのボーカル楽曲生成AI「ProducerAI」/アンソロピックvsトランプの結末

【今週のAIトレンド丸わかり】Googleの高速＋高品質な画像生成AI「Nano Banana 2」/Googleのボーカル楽曲生成AI「ProducerAI」/アンソロピックvsトランプの結末
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】_icon

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】

YouTube チャンネル登録者数 3.75万人 439 本の動画
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています
youtube.com/channel/UCXo1SsIDZ_dke2Nr1r3qk6w YouTube