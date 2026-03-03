日本サッカーのファンにとって、聞きたくもない情報がもたらされたのは、3月2日のことだった。

左足首を痛め、長期離脱中だった日本代表（サムライブルー）のキャプテン・遠藤航（リバプール）が、手術を受けていたことが明らかになったのだ。

「ケガをして担架で運ばれたのが、2月11日のプレミアリーグ、サンダーランド戦でしたからね。症状が軽くないことはわかっていたのですが、かなり時間が経っていたので、保存治療とリハビリで済むのかと期待していたのですが……まさか手術とは。

現地では、『W杯に出場できるかどうかは、時間との闘い』と報じられています。

遠藤は抜群のキャプテンシーもそうですが、中盤で全体のバランスを取り、相手の潰し役を担い、そして攻撃にも絡む。一人で多くの仕事をこなしていて、替えの利かない選手です。それだけに、もし出場断念となると、代表にとっての痛手は計り知れません」（サッカーライター）

ケガが心配されるのは遠藤だけではない。昨年12月に左膝前十字靱帯（じんたい）断裂の重傷を負ったMF南野拓実（モナコ）は、残念ながら、本番に間に合わない可能性が高い。

太もも裏のハムストリングを痛めたMF久保建英（レアル・ソシエダ）や昨年11月に左手を骨折したGK鈴木彩艶（パルマ）も復帰を目指し、リハビリを兼ねたトレーニングをこなす段階で、まだ試合出場は叶っていない。

ただ、ここにきて一番深刻なのがセンターバックにケガ人が続出していることだという。

「一時センターバックにケガ人が続出して、まさに “野戦病院” と化していたのですが、徐々に復帰する選手が増えていき、ひと安心といったところだったんです。ところが、ここにきてまた続出。伊藤洋輝（バイエルン）、鈴木淳之介（FCコペンハーゲン）、高井幸大（ボルシアMG）、安藤智哉（ザンクトパウリ）と、今回はもちろん、次の大会でも活躍が期待される選手たちです。深刻なケガではないようですが、試合に出られない状態が続いています。

さらにショックなのが、これまで代表のDFラインをリードしてきた板倉滉、冨安健洋のコンビ（ともにアヤックス）が、試合に出られていないことです。当然、試合勘が鈍ってきますから、もはや日本のセンターバック陣は、壊滅状態と言えるかもしれません。

そして、板倉らのようにスタメン落ちに追い込まれてしまったことは、MF陣にも言えるんです。前回大会のカタール大会で大活躍した田中碧（リーズ）、MF堂安律（フランクフルト）は、現在、ベンチを温める時間が長くなっています。

森保一監督はW杯優勝を公言していますが、現在、ケガもなく試合に出ているレギュラークラスの選手は、FW上田綺世（フェイエノールト）、MF三笘薫（ブライトン）ら数人しかいません」（前出ライター）

6月11日に開幕を迎える北中米ワールドカップまで、今日3月3日でちょうど100日。サムライブルーを襲う “負の連鎖” は、いったいいつまで続くのか。