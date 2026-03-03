すっきり暮らしの達人が「あえて」増やして暮らしが快適になったものを紹介します。3人の子どもを育てる、クリンネスト1級・整理収納アドバイザー1級のせのお愛さん（40代）のケースです。洗濯の悩み解消や、体の負担を和らげるのに役立っているアイテムも。

1：洗濯の悩みが激減した「除湿機」

置き場所を取ることや、管理の手間が気になり購入に踏みきれずにいた除湿機。でも、3年前に導入してみたら、洗濯の悩みが激減。

【写真】一度やめて再導入したキッチンアイテム

天候を気にせず干せるようになり、いつまでも乾かない「部屋干しのストレス」もなくなりました。生乾きのにおいも気になりません。家事の負担を減らしてくれる家電は、増やす価値ありだと実感しています。

2：便利すぎて3台もち「布団乾燥機」

布団は天日干しが理想と思っていましたが、重い布団を何枚も運ぶ作業は思った以上に負担がかかります。家族の花粉症もあり、布団乾燥機を取り入れることに。天気に関係なく、手軽にふっくら清潔な状態を保てるようになりました。

今では子ども部屋にも導入し、合計3台もち。冬は寝る前に布団を温めることで、快適に眠れるようになりました。エアコンをつけるより電気代も抑えられています。

もう10年以上使っている、わが家には欠かせないアイテムです。

3：足腰の負担が軽くなる「ソファ」

ソファをなくして5年以上、部屋がすっきりするし床生活は快適でしたが、年齢とともに立ち座りが負担になってきました。そこでソファを再導入したところ、足腰への負担が軽くなりラクになりました。

くつろぐ場所があることで、家族が自然とリビングに集まる時間も増えました。体に優しい家具は、暮らしの質を上げてくれると感じています。

4：暮らしの変化で「水きりラック」を再導入

一度は手放した水きりラックですが、2年前に再導入しました。食洗機に入れられない鍋やフライパン、子どもたちの水筒など、一時的に乾かす場所があるだけで作業がスムーズに。

減らすことにこだわりすぎず、必要なタイミングがきたら戻す柔軟さも大切だと気づきました。

“あえて”ものを増やすことも、暮らしを整えるための選択肢だと私は考えています。これからも、ライフスタイルの変化に合わせて「本当に必要なもの」を見直していきたいです。