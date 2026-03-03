この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

納税で損しない！還元率が落ちない最強クレカ10選、手数料負けを防ぐ「神カード」はこれだ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新版】税金支払（納税）で還元率が落ちないおすすめなクレジットカード10選！」と題した動画を公開。固定資産税や自動車税などの納税において、ポイント還元率が低下しない、あるいは高還元を狙えるクレジットカードを厳選し、その選び方を解説した。



動画ではまず、クレジットカード納付には決済手数料（国税で約1%、地方税で約0.8%）が発生するため、手数料負けしないために「1%以上の還元率があるカード」を選ぶ必要があると強調。その上で、楽天カードやPayPayカードなど一部のカードでは納税時の還元率が低下する点に注意を促した。



具体的なおすすめカードとして、まずは年会費無料で常時1.2%還元の「リクルートカード」を紹介。「何も考えず常時1.2%の高還元を受けたい人」に最適だと評した。また、請求時に自動で1%OFFになり、さらにポイントも貯まる「P-oneカード」については、複雑なポイント管理が不要でありながら実質1.4%以上の還元が狙えると評価している。



さらに、年間利用額に応じたボーナスポイントが付与される「三井住友カード（ゴールドNLなど）」や「エポスゴールドカード」も取り上げた。特にエポスゴールドカードは「選べるポイントアップショップ」を利用することで、公共料金や税金の支払いで還元率を最大1.6%以上に引き上げることが可能だと解説する。その他、納税額も年間利用額の集計対象となる「メルカードゴールド」や、マイル還元率が維持される「JALダイナースカード」など、ライフスタイルに合わせた選択肢を提示した。



配信者は、高額になりがちな税金の支払いは、適切なカードを選ぶことで大量のポイントを獲得できるチャンスであると総括。自身の年間決済額や旅行頻度などを踏まえ、最適な1枚を見つけることが家計の助けになると結論付けている。