松本人志「高須クリニック」CM出演 2年ぶり地上波テレビ登場【動画あり】
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が1日、高須クリニックのテレビCMに出演。2年ぶりの地上波テレビ登場を果たした。
【動画】インパクト大！松本人志「高須クリニック」CM出演
CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。放送後に高須院長はSNSでCM動画もアップし、「まっちゃんは存在するだけで笑いの世界に連れて行ってくれる天才です」と改めて松本の才能を称賛。そして、「ガキの使いに戻ってほしいです。かっちゃんのCMの2弾を出していいですか？皆さんの感想を聞きたいです」とファンに呼びかけた。
松本が画面に映ったのは1秒にも満たないため、気づかなかった人も続出していたが、高須氏の投稿に「地上波のCMをしかもガキ使で初めに流して頂いてありがとうございます！」「一瞬映っただけでこんなに面白い人はなかなかいない」「3回くらい見て やっとわかりました」「CMで爆笑したの初めてかも」などの反響が寄せられている。
【動画】インパクト大！松本人志「高須クリニック」CM出演
CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。放送後に高須院長はSNSでCM動画もアップし、「まっちゃんは存在するだけで笑いの世界に連れて行ってくれる天才です」と改めて松本の才能を称賛。そして、「ガキの使いに戻ってほしいです。かっちゃんのCMの2弾を出していいですか？皆さんの感想を聞きたいです」とファンに呼びかけた。
松本が画面に映ったのは1秒にも満たないため、気づかなかった人も続出していたが、高須氏の投稿に「地上波のCMをしかもガキ使で初めに流して頂いてありがとうございます！」「一瞬映っただけでこんなに面白い人はなかなかいない」「3回くらい見て やっとわかりました」「CMで爆笑したの初めてかも」などの反響が寄せられている。