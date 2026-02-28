【リカちゃん】おともだちは「はいしゃのあのちゃん」！ 推しごとフレンズ新作登場
タカラトミーより、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品としてドール付きプレイセット、リカちゃん「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」が、2026年4月18日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。
＞＞＞「推しごとフレンズ」新作や、あのちゃんをチェック！（写真21点）
「推しごとフレンズ」は、お仕事遊びができるドール付きのプレイセットで、店員さんやお客さんになりきって楽しめるシリーズ。「はいしゃのあのちゃん」含め全3種で、「推しごとフレンズ パティシエリカちゃん」「推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん」（希望小売価格：各5940円／税込）も同時発売される。遊びを通して子どもたちの憧れのお仕事を体験していただくことをコンセプトに企画開発したそう。
「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」はアーティスト・タレントの「あのちゃん」をモデルにした ”リカちゃんのおともだち” ドールと、あのさんが好きな「歯」をテーマにしたはいしゃさんのプレイセット。あのちゃん自身がデザインに携わり、ルーズソックスや ”水色” など、あのさんの ”好き” がたっぷりと詰め込まれている。
顔はあのちゃんの表情の特徴に、お人形らしい可愛らしさを添えている。瞳の色はあのちゃんの好きな水色。ヘアスタイルはトレードマークの黒髪ボブで、白衣を羽織ったワンピーススタイルにルーズソックスを着用している。イヤリングと胸元のチャームが「歯」になっていることや、白衣の肩にフリルを付けて ”かわいさ” をプラスしているのもポイントだ。
今回のスペシャルなコラボレーションは、あのちゃんがお洋服が大好きで、「洋服や小物がかわいくて、ずっと憧れでした」と、ご本人が語るように幼い頃からリカちゃんに憧れていたことをきっかけに、あのちゃんのソロ音楽活動5年目の記念として実現した。「あのちゃん」は、自分の気持ちを大切に ”好きを貫いている” リカちゃんのおともだちとして登場する。
そして、商品の発売を記念して、あのちゃんがナレーションに登場する「推しごとフレンズ」シリーズのCM、「リカちゃん」と「あのちゃん」が子どもたちのお悩み相談をする動画、本人が「あのちゃん」として声優出演するおはなし動画が、リカちゃん公式 YouTube チャンネル（www.youtube.com/@Licca-chan_official）にて公開された。なお、テレビCMは2026年3月1日（日）から全国で順次放映予定だ。
（C） ＴＯＭＹ （C）あの/ano
＞＞＞「推しごとフレンズ」新作や、あのちゃんをチェック！（写真21点）
「推しごとフレンズ」は、お仕事遊びができるドール付きのプレイセットで、店員さんやお客さんになりきって楽しめるシリーズ。「はいしゃのあのちゃん」含め全3種で、「推しごとフレンズ パティシエリカちゃん」「推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん」（希望小売価格：各5940円／税込）も同時発売される。遊びを通して子どもたちの憧れのお仕事を体験していただくことをコンセプトに企画開発したそう。
顔はあのちゃんの表情の特徴に、お人形らしい可愛らしさを添えている。瞳の色はあのちゃんの好きな水色。ヘアスタイルはトレードマークの黒髪ボブで、白衣を羽織ったワンピーススタイルにルーズソックスを着用している。イヤリングと胸元のチャームが「歯」になっていることや、白衣の肩にフリルを付けて ”かわいさ” をプラスしているのもポイントだ。
今回のスペシャルなコラボレーションは、あのちゃんがお洋服が大好きで、「洋服や小物がかわいくて、ずっと憧れでした」と、ご本人が語るように幼い頃からリカちゃんに憧れていたことをきっかけに、あのちゃんのソロ音楽活動5年目の記念として実現した。「あのちゃん」は、自分の気持ちを大切に ”好きを貫いている” リカちゃんのおともだちとして登場する。
そして、商品の発売を記念して、あのちゃんがナレーションに登場する「推しごとフレンズ」シリーズのCM、「リカちゃん」と「あのちゃん」が子どもたちのお悩み相談をする動画、本人が「あのちゃん」として声優出演するおはなし動画が、リカちゃん公式 YouTube チャンネル（www.youtube.com/@Licca-chan_official）にて公開された。なお、テレビCMは2026年3月1日（日）から全国で順次放映予定だ。
（C） ＴＯＭＹ （C）あの/ano
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優