おかもとまり「グラビアまたやっていい？」 11年ぶり挑戦を10歳の息子が後押し
俳優の広末涼子のモノマネでかつてブレイクし、現在はクリエイターのおかもとまり（36）が、24日放送のABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』に出演し“11年ぶりのグラビア”について語った。
【番組カット】10歳の息子とのショットも公開したおかもとまり
屋敷裕政から「きっかけはあったんですか？」と問われると、おかもとは「今年でデビューして20周年になって、35歳の自分の体が好きな方だし、残して、40歳になる自分の参考書にしたいと思った」と理由を明かした。
さらに話題は10歳の息子とのやりとりへ。おかもとは「息子が10歳で、春に小5になるんですけど、私が仕事をしている時に『このエピソードは書かないで』とか『これは書いていいよ』とか言うんです」と成長ぶりを語る。
その上で、「息子の判断ができてるから、『グラビアの仕事またやっていい？』って聞いたら、『自分に見せなければいいよ』って言ったんです」と告白。11年ぶりのグラビア挑戦を後押ししたのは、息子の一言だったことを明かし、スタジオを驚かせた。
番組ではこのほか、整形を経験した女性たちが恋人探しに挑む恋愛企画「シリコンズ・ラブ」が完結し、2組のカップルが成立。また、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店する人気企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第5弾も放送された。
