¡ÖÆÍÁ³¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡×¤È¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¡Ä±Ø¤Î¥Ûー¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿72ºÐ½÷À¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ ¾èµÒ¤Ë¥±¥¬¤Ê¤·
¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÎË¶¶Å´Æ»¡¦ÌøÀ¸¶¶±Ø¤Ç20ÆüÌë¡¢¥Ûー¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿½÷À¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡20Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤íË¶¶»ÔÆî¾¾»³Ä®¤Ë¤¢¤ëË¶¶Å´Æ»¤ÎÌøÀ¸¶¶±Ø¤Ç¡¢»°²ÏÅÄ¸¶È¯ー¿·Ë¶¶¹Ô¤¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬¡¢¥Ûー¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿72ºÐ¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤Î¾èµÒ17¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ±¿Å¾»Î(44)¤¬Ä¾Á°¤Ç¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ûー¥à¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ç¥¸¥åー¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬ÆÍÁ³¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
