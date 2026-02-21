¡¡°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤ÎË­¶¶Å´Æ»¡¦ÌøÀ¸¶¶±Ø¤Ç20ÆüÌë¡¢¥Ûー¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿½÷À­¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡20Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤íË­¶¶»ÔÆî¾¾»³Ä®¤Ë¤¢¤ëË­¶¶Å´Æ»¤ÎÌøÀ¸¶¶±Ø¤Ç¡¢»°²ÏÅÄ¸¶È¯ー¿·Ë­¶¶¹Ô¤­¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬¡¢¥Ûー¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿72ºÐ¤Î½÷À­¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡½÷À­¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤Î¾èµÒ17¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­±¿Å¾»Î(44)¤¬Ä¾Á°¤Ç¥Ö¥ìー¥­¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ûー¥à¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ç¥¸¥åー¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤¬ÆÍÁ³¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£