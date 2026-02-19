¥ë¥ó¥Ð¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¾®·¿¥â¥Ç¥ëÈÎÇä¡¡½¾Íèµ¡¤Î2Ê¬¤Î1¥µ¥¤¥º
¡¡¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¤Î¾®·¿¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Èæ³ÓÅª¶¹¤¤²È¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¤Î½»´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¡¢ËÜÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÂÎÀÑ¥Ù¡¼¥¹¤Ç½¾Íèµ¡¤ÎÌó2Ê¬¤Î1¤È¤Ê¤ë¡£2·î27Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï4Ëü9800±ß¡£
¡¡Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥ë¥ó¥Ð¥ß¥ËÁÝ½üµ¡¡õ¾²¿¡¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ü¥ª¡¼¥È¥¨¥ó¥×¥Æ¥£½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£¾®·¿¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²È¶ñ¤Î²¼¤ä·ä´Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÊÆÏ¢Ë®ÇË»ºË¡11¾ò¡ÊÆüËÜ¤ÎÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ËÁêÅö¡Ë¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢À¸»º¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ëÃæ¹ñ´ë¶È¤Î»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï·Ð±ÄºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿°ì¼ê¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜË¡¿Í¤ÎÈ¯°Æ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£