特別感のあるパッケージ！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアスプーン
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。
今回は、対象のメニューと一緒に楽しめる「スーベニアスプーン」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアスプーン
価格：対象のメニューにプラス1,300円
販売期間：2026年4月8日（水）〜
販売店舗：
東京ディズニーシー
・マゼランズ（2027年3月31日まで）
・リストランテ・ディ・カナレット（2027年3月31日まで）
・レストラン櫻（2027年1月3日まで）
東京ディズニーシーの周年イベントで定番となっているスーベニアスプーンが、25周年デザインで登場。
柄の部分には「25」のロゴが刻まれ、トップにはジュビリーブルーの衣装を着たミッキーマウスがデザインされています。
パッケージも25周年の祝祭感あふれる特別仕様になっており、コレクションアイテムとしてもおすすめ。
食事を楽しんだ記念に、思い出を持ち帰ることができるアイテムです。
特別感のあるパッケージ入り。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアスプーンの紹介でした。
(C)Disney
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
