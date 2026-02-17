2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、対象のメニューと一緒に楽しめる「スーベニアスプーン」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアスプーン

価格：対象のメニューにプラス1,300円

販売期間：2026年4月8日（水）〜

販売店舗：

東京ディズニーシー

・マゼランズ（2027年3月31日まで）

・リストランテ・ディ・カナレット（2027年3月31日まで）

・レストラン櫻（2027年1月3日まで）

東京ディズニーシーの周年イベントで定番となっているスーベニアスプーンが、25周年デザインで登場。

柄の部分には「25」のロゴが刻まれ、トップにはジュビリーブルーの衣装を着たミッキーマウスがデザインされています。

パッケージも25周年の祝祭感あふれる特別仕様になっており、コレクションアイテムとしてもおすすめ。

食事を楽しんだ記念に、思い出を持ち帰ることができるアイテムです。

特別感のあるパッケージ入り。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアスプーンの紹介でした。

(C)Disney

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

