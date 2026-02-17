¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤Î¡È·ûË¡¿³Éüµ¢¡É¤Ë¤ì¤¤¤ï¡¦ÂçÀÐ»á¤¬¡ÖÀïÁè¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡Ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¡ÈÂç¿Í¤ÎÏÀÇË¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¶¦´¶
¡¡2·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÆüÍËÆ¤ÏÀ¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤¬¡¢¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Î·ûË¡¿³ºº²ñÉüµ¢¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÍ¿ÅÞ¤Î·Ç¤²¤ë·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÅöÁ³3Ê¬¤Î2¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½°µÄ±¡¤ÇÈ¯µÄ¤¬¤Ç¤¡¢¸å¤Ï»²µÄ±¡¤¬¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È²óÅú¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¡Ä¹ñ²ñ¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ëÂçÀÐ¹¸»Ò»á
¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ï·ûË¡²þÀµ
¡¡¤¿¤À¤·¡Ö¤¤¤Ä¤â·ûË¡¿³ºº²ñ¤ÏÁªµó¤¬½ª¤ï¤ëÅÙ¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤Î°Õ¸«É½ÌÀ¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌäÂêÅÀ¤òµó¤²¡¢¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬·ûË¡¿³ºº²ñ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë·ûË¡µÄÏÀ¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¾¤½¸Á°¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À³Æ°Ñ°÷²ñ¤Î½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ø¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¸å¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏX¤Ç¡Ô¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬NHKÆüÍËÆ¤ÏÀ¤Ç¥Ð¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Õ¤È·ûË¡¿³ºº²ñÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ô¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ï·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏÊý»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï·ûË¡¿³ºº²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÔÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·ûË¡²þÀµ¤·¤¿¤¤Í¿ÅÞ¤È¡¢°ì»ú¤¿¤ê¤È¤â·ûË¡²þÀµ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¸î·ûÌîÅÞ¤È¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤ë½¾Íè¤Î·ûË¡ÏÀµÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿¿¤ËÉ¬Í×À¤Î¤¢¤ë·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¿ÌîÅÞ´Ö¤ÇÃúÇ«¤Ê¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡Õ¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÁªµó¤¬½ª¤ï¤ëÅÙ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Æ¡È¸À¤¤¤ÃÊü¤·Âç²ñ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹©É×¤¬É¬Í×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î»ýÏÀ
¡Ö¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¶ÌÌÚ»á¤ÎX¤ò°úÍÑ¤·¡ÔÍè¤¿¤è¡£½°µÄ±¡·ûË¡¿³ºº²ñ¤Ë¶ÌÌÚ»á¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Õ¡Ô·ûË¡¤òÊÑ¤¨¤Æ ¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤òÁÏÀß¤·¡¢Æâ³Õ¤¬ÆÈºÛ¤·¤ÆÀïÁè¤ò¤Ç¤¤ëÆ»¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¤Þ¤¿¿Ê¤à¤è¡Õ¡Ô¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ß¤á¤è¤¦¤Í¡Õ¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÏÊý»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÍ¿ÅÞ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÀïÁè¤ò¤¹¤ëµ¤¤À¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡ÔÂçÀÐ¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤³¤¦¤¤¤¦·è¤á¤Ä¤±¤ÎµÄÏÀ¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡Õ¤È±þÀï¡£¡Ô²æ¤¬ÅÞ°Æ¤Ï¡¢¡ÖÆâ³Õ¤¬ÆÈºÛ¤¹¤ë¡×¤È¤ÏµÕ¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ñ²ñµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡Õ¡Ô¾òÊ¸¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¸»ºÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Õ¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Àè¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¤ì¤¤¤ï¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï¤ï¤º¤«1¤Ä¡£ÂçÀÐ»á¤¬ÁªµóÀï¤ÇÅ¸³«¤·¤¿Â¾ÅÞÈãÈ½¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£º£²ó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶ÌÌÚ»á¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢
¡ÔÁªµó¤Ç¤âÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ç¤â¤Ê¤¯Â¾ÅÞÈãÈ½¡£¤¤¤Ä¤â¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡Õ
¡Ô»´ÇÔ¤Î½°±¡Áª¤Ç²¿¤â³Ø¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçÀÐ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ä¡Ä¤ì¤¤¤ïÂç¾æÉ×¡©¡Õ
¡Ô¤¤¤ä¤¤¤äÂçÀÐ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÆÈºÛ¼Ôµ¤¼Á¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤Î¸À¤¦»ö¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Àâ¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¤è¤Í¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤¬´í×ü¤¹¤ë¡Ö¸À¤¤¤ÃÊü¤·Âç²ñ¡×¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¹ñÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¿¿¤Ë·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£½°µÄ±¡¤Ç3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ¤ò»ý¤Ä¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤Ç¡¢·ûË¡¿³ºº²ñ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£