脳科学者・茂木健一郎、「富裕層の植民地」批判を分析。背景にあるグローバル経済と都市間競争の“実態”
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で、建築家の山本理顕氏が東京の再開発を「富裕層の植民地」と批判したことについて持論を展開した。
茂木氏はまず、山本氏の意見に敬意を表しつつも、東京の再開発はグローバルな文脈で捉える必要があると指摘。特定のエリアが大きく変貌することは「世界的な現象」であり、日本だけの問題ではないとの見解を示す。その上で、「もし東京がそういう再開発をしなかったら、富裕層は他の街に行くだけ」と述べ、現在の都市開発がグローバルな資本主義と競争原理の中で起きている現実を解説した。
また、茂木氏は東京が上海、香港、ニューヨークといった世界の主要都市との「都市間競争」に常にさらされていると強調。再開発は公共事業ではなく、森ビルのような民間企業がリスクを負って行う「経済行為」であると語る。魅力的な都市でなければ投資も人も集まらず、企業の入居も進まないため、市場原理に基づいた開発が行われるのは自然な流れだとした。
茂木氏は、浅草のような伝統的な街並みと、再開発によって生まれた新しいエリアが共存することこそが都市の魅力だと指摘。「どっちもあっていいんじゃないかな」と述べ、多様なエリアが互いに競争し合うことで、結果的に都市全体が活性化していくと語った。理想の街並みの「答えは一つじゃない」と締めくくり、画一的な価値観で都市開発を批判するのではなく、その背景にある経済原理や多様性を理解することの重要性を問いかけた。
