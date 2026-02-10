¤Ò¤í¤æ¤¡¢¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡Ë¤Ë¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö©¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ìÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤ÎDNA¤Î8³ä¤«¤é9³ä¤ÏÅÏÍè·Ï¡£ÆìÊ¸¿ÍÍ³Íè¤Î¤â¤Î¤Ï1³ä¤«¤é2³ä¡×¤È¸ì¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ìÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ÎÂè9²ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤«¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¥ë¡¼¥Ä¡×¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÁÄÀè¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÆüËÜÎóÅç¤Ç¤Ï4ËüÇ¯Á°¤Î¿Í´Ö¤Î³èÆ°À×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤ÎDNA¤Î8³ä¤«¤é9³ä¤ÏÅÏÍè·Ï¡£ÆìÊ¸¿ÍÍ³Íè¤Î¤â¤Î¤Ï1³ä¤«¤é2³ä¡×¤È¸ì¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡º£²ó¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÁÄÀè¤Ï¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÄÅÄ¡Ë¡¡¤ï¤ì¤ï¤ì¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤ÏÌó30ËüÇ¯Á°¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÀ¤³¦Å¸³«¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬Ìó6ËüÇ¯Á°¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ë¤Ï¤¤¤Äº¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡£¹Í¸Å³ØÅª¤Ê¾Úµò¤Ç¸«¤ë¤È¡¢4ËüÇ¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë°ìÈÖ¸Å¤¤ÀÐ´ï¤Ê¤É¤Î¿Í´Ö¤Î³èÆ°À×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢4ËüÇ¯Á°¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤¬ÈùÌ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ï¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤È¤¤¤¦¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµì¿ÍÎà¤¬¹¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢4ËüÇ¯Á°¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤é¤ÎÀèÁÄ¤Ç¤¢¤ë¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿Í¹ü¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï»ÀÀÅÚ¾í¤Î¤¿¤á¸Å¤¤¿Í¹ü¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»Ä¤é¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡Ö4ËüÇ¯Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¼Â¤Ê¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¼ÄÅÄ¡¡6ËüÇ¯Á°¤«¤é1ËüÇ¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤ÇÃÏµå¤ÏÉ¹²Ï´ü¤Ç¤·¤¿¡£´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï³¤ÌÌ¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÎ¦ÃÏ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÏËÜ½£¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¤ÏÃÏÂ³¤¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÅç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤È¤Ï³¤¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¥µ¥Ï¥ê¥ó¤ÈÎ¦Â³¤¤Ç¡¢¤½¤Î¥µ¥Ï¥ê¥ó¤â¥·¥Ù¥ê¥¢¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÂçÎ¦¤ÎàÈ¾Åçá¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÈËÜ½£¤Î´Ö¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡ÃÏÂ³¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åßµ¨¤Ë¤ÏÎ®É¹¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÅÏ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤ÎÎ¦ÃÏ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜÎóÅç¤â4ËüÇ¯Á°¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÐ´ï¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤¬³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎàºÇ½é¤Î¿Í¤¿¤Áá¤¬Ã¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢º£¤ÎËÍ¤é¤Ë³Î¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤ì¤¬àÆìÊ¸¿Íá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î°äÅÁ»Ò¤òÄ´¤Ù¤ë¤ÈÌó6³ä¤ÏÆîÊý·Ï¡¢¤Ä¤Þ¤êÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤«¤éËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¿·ÏÅý¤È¶¦ÄÌÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î4³ä¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤ä¥·¥Ù¥ê¥¢¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ËÌÊý·Ï¤Î¥²¥Î¥à¤Ç¤¹¡£Ìó5ËüÇ¯Á°¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ØÅþÃ£¤·¡¢¤½¤³¤«¤é1ËüÇ¯¤Û¤É¤«¤±¤ÆËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¿ÆîÊý·Ï¡£¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËÂçÎ¦¤ÎÆâÉô¤òËÌ¤Ø¿Ê¤ß¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ËÌÊý·Ï¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤¬ÆüËÜÎóÅç¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÆìÊ¸¿Í¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÌïÀ¸¿Í¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤«¤é¤ÎÅÏÍè¿Í¤Ç¡¢ÆìÊ¸¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿Àè½»Ì±¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ±½ã¤ÊÆó¹àÂÐÎ©¤È¤Ï¤À¤¤¤Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡ÆìÊ¸»þÂå°Ê¹ß¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤Ö¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÍý²ò¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤Ç¤¹¡£ÆìÊ¸¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÆìÊ¸»þÂå¤ËÆüËÜÎóÅç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¡×¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¿Í¼ï¤äÌ±Â²¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌïÀ¸¿Í¤âÌïÀ¸»þÂå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡£¤è¤¯¡ÖÆìÊ¸¿Í¤ÈÌïÀ¸¿Í¤ÏÀï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â»þÂå¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀï¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¡ÖÊ¿À®»þÂå¤Î¿Í¤ÈÎáÏÂ»þÂå¤Î¿Í¤ÏÀïÁè¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆìÊ¸»þÂå¤ÎÄêµÁ¤Ï¡ÖÆìÊ¸ÅÚ´ï¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£20À¤µª¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ï¡Ö1Ëü2000Ç¯Á°¤ËÆìÊ¸»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï1Ëü6000Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¿¹¸©¤ÎÂçÊ¿»³¸µ°äÀ×¤Ê¤É¤Ç¡¢¤è¤ê¸Å¤¤»þÂå¤ÎÅÚ´ï¤ÎÃÇÊÒ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ÎÆìÊ¸¿Í¤ÎÀèÁÄ¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤Äº¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡ÆìÊ¸¿Í¤ÎÀèÁÄ¤Îº¯À×¤ò¥²¥Î¥à¤Ç¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤3ËüÇ¯Á°¤¢¤¿¤ê¤ÇÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢4ËüÇ¯Á°¤ÎÀÐ´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖºÇ½é¤Î¿Í¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤ËDNA¤ò°ìÀÚ»Ä¤µ¤º¤ËÀäÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ëµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤ÎËÍ¤é¤ÏÃ¯¤Î»ÒÂ¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¼Â¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤«¤éÌó5000Ç¯Á°¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤Î¤µ¤é¤ËËÌ¤Ë¤¢¤ëÎË²Ï¼þÊÕ¤Ë¡¢»¨¹òÇÀ¹Ì¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÇÀÌ±¤¿¤Á¤¬½»¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£5000Ç¯Á°¤Ë¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ç»¨¹ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢4000Ç¯Á°¤ËÄ«Á¯È¾Åç¤ËÆþ¤ê¡¢3000Ç¯Á°¤Ë°ðºî¤ò·È¤¨¤ÆÆüËÜÎóÅç¤ËÎ®Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬ÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¡¢¤â¤È¤â¤È¤¤¤¿ÆìÊ¸·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤éµÞ·ã¤ËÀªÎÏ¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤ÎDNA¤Î8³ä¤«¤é9³ä¤Ï¡¢Èà¤éàÅÏÍè·Ïá¤ËÍ³Íè¤·¡¢ÆìÊ¸¿ÍÍ³Íè¤Î¤â¤Î¤Ï1³ä¤«¤é2³äÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÆìÊ¸·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤Ë3ËüÇ¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿3000Ç¯Á°¤ËÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¼çÌò¤òÃ¥¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆìÊ¸¿Í¤Ï¼íÎÄºÎ½¸¼Ò²ñ¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô½½¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ÈÂ²½¸ÃÄ¤¬Â¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¹¡£¼íÎÄºÎ½¸¼Ò²ñ¤Ï¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤êÅö¤¿¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤¬Âç¤¤¯¡¢¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬ÇÀ¹Ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¶¹¤¤ÅÚÃÏ¤ÇÂçÎÌ¤Î¿©ÎÁ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÇÀ¹ÌÌ±¤Î¿Í¸ýÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿ô¤Ç¼þ¤ê¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÆìÊ¸·Ï¤Ï¹¶¤áÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡µÛ¼ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÁÈ¿¥Åª¤ÊÀï¤¤¤ÎÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌïÀ¸»þÂå°Ê¹ß¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀïÁè¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬ÇÀ¹ÌÌ±¤ÏÅÚÃÏ¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÎÏ¤º¤¯¤Ç¤âÅÚÃÏ¤ò¼é¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤ÇÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¡Ö·ù¤Ê¤éÆ¨¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÏÀäÌÇ¤·¤Æ¡¢¡Ö»à¤Ì¤Þ¤ÇÅÚÃÏ¤ò¼é¤Ã¤ÆÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Ãæ¤Î·ì¤¬¸½Âå¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤Þ¤¢¡¢¸À¤¤Êý¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÆìÊ¸¤Îº¯À×¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½Âå¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â1¡¢2³ä¤Ï¥²¥Î¥à¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥¤¥Ì¤Î¿Í¡¹¤Ë¤ÏÌó7³ä¡¢²Æì¤Î¿Í¡¹¤Ë¤ÏÌó3³ä¡¢ÆìÊ¸Åª¤Ê°äÅÁ»Ò¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¿Í¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÆìÊ¸¤«ÌïÀ¸¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£¼ÄÅÄ¸¬°ì¡ÊKenichi SHINODA¡Ë
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍÎà¤Îµ¯¸»¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÀè¤¿¤Á¡Ù¡ÊNHK¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£2026Ç¯2·î23Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡×¤¬³«ºÅÃæ
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã