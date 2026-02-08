狭い空間で、腰元を擦り付け合う男女たち。女性の背後から男性が体を突き出す場面も。目撃者は目を疑った。なぜなら、その空間が走行中の"トゥクトゥク"で、外部から丸見えだったからだ──。

【写真】現地警察が公開した、逮捕されたフランス国籍の男女。現地の人々が激怒したトゥクトゥクの様子

トゥクトゥクとは、タイで普及している三輪タクシーのこと。その後部座席で男女が情事にふける様子をとらえた動画は、1月29日夜、タイの人気リゾート地であるプーケット島の路上で撮影されたものだという。海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「動画に映っているのは、酔った外国人観光客とみられます。この現場を目撃したバイク運転手は、『ビニールカーテンがかけられていたが、丸見えだった』『止めろと叫ぶこともできたが、騒ぎになって危ない目にあうのが怖かった。家に帰ってから通報した』などと現地メディアで証言しています。

バイク運転手は、『渋滞に巻き込まれて、立ち去ることができなかった』と語っておおり、問題のトゥクトゥクは人目を避けて暗がりに停車していたわけではなく、交通量の多い道路を走っている最中だったといいます」

"公開露出"とも言うべき状況に、地元住民は激怒。動画はSNS上で瞬く間に拡散され、警察に取り締まりを求める声が相次いだ。その後、フランス国籍の男女2人が逮捕された。前出のジャーナリストが続ける。

「警察はこれを公然わいせつ事件として捜査し、当該車両の運転手も協力したことから、まもなくフランス国籍の男女2人が逮捕されました。

2人は容疑を認め、それぞれ5000バーツ（約2万4000円）の罰金を支払いました。さらに入国管理当局は、彼らのビザを取り消し、入国ブラックリストに載せた。いわゆる"国外追放"処分です。

さすがに顔にモザイクを入れてはいますが、現地の警察署は、Facebookの公式ページで彼らの写真を公開しています」

タイでトゥクトゥク内での行為が問題になったのは、今回が初めてではない。2019年も、走行中のトゥクトゥクの中で男性の膝の上に乗った女性が上下に動く動画が大炎上した。

「タイはアジア有数の観光大国であり、現地でも、こういった無作法に対しては、〈現地のイメージを傷つける〉などの怒りの声が続出します。特にプーケット島は、ファミリー向けのリゾート地としても人気なので、人々の怒りもひとしおだったのでしょう」（前出・ジャーナリスト）

旅先ではめを外すにしても、絶対に超えてはならない一線がある。