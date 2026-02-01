タレント・林家ペー（84）が1日に自身のX（旧ツイッター）を更新。自宅が停電3日目に突入したといい、電力会社にSOSを発信した。

ペーは「今（1月31日朝から）停電状態で非常に困っております助けて下さい」と電力会社に求める。「電話をかけても（話が通じなくて）」と通話が困難な状態だといい「至近距離の営業所を教えて下さい 直接お伺い致します」とつづっていた。

また「2日間停電状態で それでなくても陽が当たらない木造建築 シベリア状態（吐く息も白い）そして暗闇状態で大変苦労 困っております 一刻も早く正常な生活に戻して下さい」と“危機的状況”だと報告していた。

さらに、この日の夜になっても送電は再開しない状態だといい「いい加減 苛める(停電)のは止めてくれませんか？もう3日目に入っています」と“限界”だと強調。「夜になると 江戸時代に入っています 大変迷惑 苦労 不自由しています 改めて何故嫌がらせ！？を受けたのかしら とにかく明るい生活をお願いします」と訴えていた。

昨年9月に自宅マンションが火災に見舞われ、現在の住居に引っ越したペー・パー夫妻。ユーザーからは「ブレーカー落ちてませんか?」「電気代はきちんと払っていますか?」「高齢者には自動音声ガイダンス分かりにくいですもんね…」「お知り合いの方ー！助けてあげてください！」といった声が寄せられていた。