脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 水戸市民会館の楽屋を抜け出して、水戸芸術館をぐるりと周り、水戸の青いおおぞらの下を走る。２０２６年１月３１日出走。」と題した動画を公開しました。コンサートの合間に行った「旅ラン」の様子や、その魅力を紹介しています。



動画は、茂木氏が建築家の伊東豊雄氏が設計した水戸市民会館の楽屋から走り出す場面から始まります。この日はコンサートの仕事で水戸を訪れており、本番前の時間を使ってランニングをするとのこと。まずは磯崎新氏設計の水戸芸術館を目指します。過去に美術家のクリスト氏やグラフィックデザイナーの佐藤卓氏と対談した思い出の場所だと語りました。



茂木氏は、旅先で走ることの醍醐味について「かなり早回しで観光ができる」と説明します。自分の足で走ることで、地図上の点ではなく線や面としてその土地を立体的に捉えられると述べました。また、初めての場所でも早く土地勘が掴めるため「タイパ・コスパが良い」とも言及しています。



今回のランニングを通して、茂木氏は本番前にその土地との結びつきを強くすることの重要性を語りました。動画で紹介されている「旅ラン」という新しい観光のスタイルは、出張や旅行先での限られた時間を有効に使うためのヒントになりそうです。