»ä¤ÎÏÀÊ¸¼¹É®¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Á¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡Ú¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡Û
Ï¢ºÜ¡Ú¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡ÛÂè160ÏÃ
É®¼Ô¤ÎÏÀÊ¸¼¹É®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¿ÍÊª¤Î¶µ¤¨¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ë
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤ò¼¡¡¹¤È½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¿É®¼Ô¡£¤½¤ÎºîÊ¸Ç½ÎÏ¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡¡É®¼Ô¤Î¼¹É®¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú»ä¤ÎºîÊ¸Ç½ÎÏ¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¤«¡Û
»ä¤¬Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ê¸É®²È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì»þ´ü¤Ï¡Ö¼ñÌ£¤ÏÏÀÊ¸¼¹É®¡×¤Ê¤É¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê6ÏÃ¤Ê¤É¡Ë¡£
2Ç¯°Ê¾å¤âÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¡¢160¤â¤Î¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î½ÐÍè¤äÊ¸¾ÏÎÏ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢»ä¤¬¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¶ì¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È»×¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢½ÐÄ¥¤Ç¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°ÜÆ°¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¹ç´Ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤é¤Ä¤é¤È½ñ¤Ï¢¤Í¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Â©È´¤¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¤ÎK¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬Î¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤ÆÁ´Á³¤µ¤Ð¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½ñ¤¯¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÃ²´ê¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´Î¿´¤ÎËÜ¶È¤Ç¤¢¤ë¸¦µæ²Ô¶È¡¢ÏÀÊ¸¼¹É®¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢»ä¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Î¿ô¤Ï160Êó¡ÊÏÀÊ¸¤Ï¡ÖÊó¡×¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤ò»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡Ë¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î100Êó°Ê¾å¤ò¥³¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¡¼¥µ¡¼¡ÊÀÕÇ¤Ãø¼Ô¡Ë¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿2023Ç¯9·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÖÏÀÊ¸Áí¿ô112Êó¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î71Êó¤ò¥³¥ì¥¹¥Ý¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¡×¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê6ÏÃ¡Ë¡¢¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¶¯¤Î´Ö¤Ë48Êó¤Î³Ø½ÑÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶È¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÏÀÊ¸¤ò½ñ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿Ö¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤ÎºîÊ¸Ç½ÎÏ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²áµî¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê13ÏÃ¡¢14ÏÃ¡Ë¡¢º£²ó¤Ï±Ñ¸ì¤ÎºîÊ¸Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¡Ú¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¡Ê¡©¡Ë¡¢J¡Û
2007Ç¯¤Î½Õ¡¢»ä¤¬Çî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢J¤ÏÆÍÁ³¡¢»ä¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿µþÅÔÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¡¢µ»½ÑÊäº´°÷¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¡ÊÂçºå¡Ë°é¤Á¤Î¥«¥Ê¥À¿Í¤ÎJ¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤òÎ®Äª¤ËÏÃ¤¹¥È¥é¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï»ä¤è¤ê3ºÐ¼ã¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó½½ºÐ¤¤¤¯¤Ð¤¯¤Î»Ò¤¬¡¢Î¾¿Æ¤È3¥õ¹ñ¸ì¤ò¤´¤Á¤ãº®¤¼¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ï¹¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬Ì¤½Ï¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤Ê¤É¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤Ã¤Ä¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¸¦µæ½ê¤ÎÆ±´ü¤È3¿Í¤Ç¡¢ÌÚ²°Ä®¤Ë°û¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ò¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï£³¿Í¤Ç¤è¤¯ÌÚ²°Ä®¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢J¤¬É¬¤º¤·¤â¸¦µæÌÜÅª¤ÇÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½÷¤Î»Ò¤Ë¹û¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¿¬¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÆüËÜ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£»ä¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¡¢¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼Ìë¤Þ¤Ç¸ì¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸¦µæ¼¼¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢J¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ü¥ó¥´¡Ê¼ê¤ÇÃ¡¤¯ÂÀ¸Ý¡Ë¤ò¸¦µæ½ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÃÖ¤¡¢Í¼Êý¤Ë¥Ý¥³¥Ý¥³¤È¤è¤¯²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚJ¤Î±ÑºîÊ¸¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡Û
J¤Ï·ë¶É¡¢»ä¤ÎºßÀÒ¤¹¤ë¸¦µæ¼¼¤Ë£±Ç¯´ÖÂÚºß¤·¤¿¡£Èà¤¬¤É¤ó¤Ê¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ÄÌÀ³Î¤Ê¹×¸¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¸¦µæ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤¬¡¢J¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ÏJ¤¬¡¢»ä¤ËÏÀÊ¸¤Î½ñ¤Êý¡¢ºîË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
Åö»þ»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î½è½÷ºî¤È¤Ê¤ëÏÀÊ¸¤ò¤¢¤ë³Ø½Ñ»¨»ï¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ê²þÄû¡Ë¡×¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ê¤³¤Îº¢¤Î¤³¤È¤Ï¡¢139ÏÃ¤Ç¤â¤¹¤³¤·¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎJ¤Ë¡¢ÏÀÊ¸¤Î½¤Àµ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤ÏÄÉ²Ã¤Î¼Â¸³¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÀÊ¸¹»Àµ¤Ç¡¢J¤Ë¼ê¸·¤·¤¯¤·¤´¤«¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú³Ø½ÑÏÀÊ¸¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡Û
¤¤¤¤Ê¤êÀìÌçÅª¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢³Ø½ÑÏÀÊ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢Í×Ìó¡ÊAbstract¡Ë¡¢Æ³Æþ¡ÊIntroduction¡Ë¡¢ÊýË¡¡ÊMethods¡Ë¡¢·ë²Ì¡ÊResults¡Ë¡¢¹Í»¡¡ÊDiscussion¡Ë¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£JÛ©¤¯¡¢³Æ¥Ñ¡¼¥È¤Ç½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ä½ñ¤Êý¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±Ñ¸ì¤ÇºîÊ¸¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤¬½ñ¤¤¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ç¡¢¤·¤«¤â±ÑºîÊ¸¤È¤·¤Æ¤â¤¤ï¤á¤ÆÃÕÀÛ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
J¤Ï¡¢»ä¤ÎÀÛ¤¤±ÑÊ¸¤ä¤½¤ÎÏÀÍý¹½À®¤Î¤Þ¤º¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤«¤¤¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¾¯¤·¤À¤±¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡¡ÖÆ³Æþ¡ÊIntroduction¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÏÀÊ¸¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ°¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤ËÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¡¼¥È¤À¡£
¤½¤ì¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ¼±¤»¤º¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÆþ¤ê¸ý¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÆÀ¤Æ¤·¤Æ¡¢Æ»¶Ú¤ò¸«¼º¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤â°ÕµÁ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ææ¤Î²òÀâÊ¸¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¡£
¢¡Ö·ë²Ì¡ÊResults¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÏÀÊ¸¤ÎÃæ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¼Â¸³¤ÎÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤òÃ¸¡¹¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡££¡Ö¹Í»¡¡ÊDiscussion¡Ë¡×¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊó¹ð¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö·ë²Ì¡×¤Ë¼¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÏÀ¤¸¤ë¡£
ÆÃ¤ËJ¤Ë¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬£¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤±¤¤¤Á¤ã¤ó¡ÊÉ®¼Ô¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¼Â¸³¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÑÁÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡Ø¹Í»¡¡Ù¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¼«Ê¬¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÀÊ¸¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÆÃ¤Ë£¡£¾å¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤ËÅö»þ¤Î»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤ò¡¢¡Ö¹Í»¡¡ÊDiscussion¡Ë¡×¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢ÂÎ·ÏÎ©¤Æ¤Æ¡ÖÏÀÊ¸¤Î½ñ¤Êý¡×¤ÎºîË¡¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤Ï½¬¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤À¤í¤¦¡£
JÛ©¤¯¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÀÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤ÎºîË¡¡×¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤Ç¡¢¡Ö¼ø¶È¡×¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È½¬¤¦¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎºîË¡¡¦¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ¶á¤è¤¯¶«¤Ð¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¸¦µæÎÏ¤ÎÄã²¼¡×¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆüËÜ¿Í¸¦µæ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¹Í»¡¡×¤È¡ÖÌÑÁÛ¡×¤òÆ±¤¸¤â¤Î¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÌÑÁÛ¡×¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤«¤ó¤¬¤¨¤¿¤µ¤¤¤¤ç¤¦¤Î¤¤ç¤¦¤ê¤å¤¦¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤ËËÛÊü¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡¢¤½¤ì¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤³¤Ëº¬µò¤äÏÀµò¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹Í»¡¡×¤È¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÎÃÎ¸«¤äÈ¯¸«¡¢³Ø½ÑÏÀÊ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð²áµî¤ÎÊó¹ð¤ä¼Â¸³¤Ë¤è¤ë¿·È¯¸«¤Ê¤É¡¢¡Ö»ö¼Â¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤òÏÀÍýÅª¤Ë½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤òÍú¤°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²Ê³Ø³èÆ°¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ã×Ì¿Åª¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
´×ÏÃµÙÂê¡£»ä¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢J¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤¬ºÇ½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö·ë²Ì¡ÊResults¡Ë¡×¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤ò¡¢¡Ö¹Í»¡¡ÊDiscussion¡Ë¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¥«¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¤ÇOK¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éº®Íð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤³¤¤¤Ä¤Ï¡©¡¡¤¿¤ÀÀÚ¤êÅ½¤ê¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤âºîÊ¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬......¡©¡×
¤È¡¢Åö»þ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤ºÏµÇâ¤·¤¿¤¬¡¢Í×¤Ï¾å¤Ç½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¡Ö¹Í»¡¡ÊDiscussion¡Ë¡×¤Ë½ñ¤¯¤Ù¤Ê¸¾Ï¤ò¡Ö·ë²Ì¡ÊResults¡Ë¡×¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¾¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö·ë²Ì¡ÊResults¡Ë¡×¤Ë¤Ï»ö¼Â¤òÃ¸¡¹¤È½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò±ä¡¹¤È·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÏÀÊ¸¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë·àÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë»ä¤ÎÆ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÏÀÊ¸¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºîÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢J¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÇÛÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤¼ÏÀÊ¸¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Àº¿À¤È¿À·Ð¤òÂç¤¤¯¤¹¤ê¸º¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅö»þ¤Ï¡¢½¤ÀµÏÀÊ¸¤Î¤¿¤á¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¼Â¸³¤ÎÎÌ¤âËÄÂç¤Ç¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¼Â¸³¤¹¤ëÆü¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢J¤ÎÏÀÊ¸¼¹É®¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤Í¤³¤¸¤ã¤é¤·¤Î¤è¤¦¤Ê»¨Áð¤Î·Ô¤Î¤È¤³¤í¤ò¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î³Ñ¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¥´¥ê¥´¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤Î¤È¤¤ÎJ¤È¤Î¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ê²þÄû¡Ë¡×ºî¶È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÏÀÊ¸¼¹É®¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¼«Ê¬¤Î¿À·Ð¤ò¡¢»¨Áð¤Î·Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î³Ñ¤Ë¤´¤ê¤´¤ê¤È¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¡¢ËàÌ×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢µþÅÔ¤Î¼«Âð¤Ç¤Ï±ä¡¹¤È±Ç²è¡Ø¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¸½¼ÂÆ¨Èò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê139ÏÃ¡Ë¡£
¡Ö¿·¤·¤¤»×¹Í²óÏ©¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢2020Ç¯½Õ¤Î¡ÖµþÅÔÁÂ³«¡×¡Ê34ÏÃ¡Ë¤È2021Ç¯Åß¤Î¡Ö¥ª¥ß¥¯¥í¥ó¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê17ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢»ä¤Î¸¦µæ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÁ°¡¢»ä¤Î¸¦µæ¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÎJ¤È¤Î¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ê²þÄû¡Ë¡×¤Îºî¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤³¤ÇÏÀÊ¸¤Î¡Ö·¿¡×¤òJ¤«¤é¤¤Á¤ó¤È³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÎÏÀÊ¸¼¹É®¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¿º´Æ£ ²Â¡¡¼Ì¿¿¡¿PIXTA