高市総理が就任後、初めて来県。自身が掲げる「責任ある積極財政」の考えを改めて示し、支持を訴えました。

【写真を見る】高市総理「挑戦しない国に未来はない」 積極財政で“不安を希望に” 大分市で支持訴え 衆議院選挙

30日正午過ぎ、自民党候補の応援のため大分市を訪れた高市総理は、国内に投資して経済成長を進める「責任ある積極財政」の重要性を強調しました。

（高市総理）「もっと投資すれば日本はもっと豊かになるのに、もっと安全になるのに。そこに投資をしてこなかった。いま生きている皆様の不安を安心に変える。そして不安を希望に変える。そういった分野に投資をする。これが私の方針です」

高市総理は投資をすることで国内の生産性や技術力を伸ばしながら、食料安全保障やインフラ整備などに積極的に取り組んでいく姿勢を示しました。

（高市総理）「とにかく挑戦しない国に未来はない。そして守るだけの政治に希望は生まれない。私たちは未来にツケを残さず成長していける」

高市総理の訴えを県内の有権者がどう判断するのか、投票日まであと9日です。