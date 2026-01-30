facebookで「キモい！」と思われてしまう男性の特徴９パターン
ネット時代の新しい出会いの形として、facebookなどのＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）は無視できないフィールドです。しかし、直接顔を合わさないコミュニケーション手段であるがゆえに、女性からのチェックは厳しくなるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「ＳＮＳで『キモい！』と思われてしまう男性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】平日の日中でも関係なく発言しまくっている男性
「まともに仕事していなそうでキモい」（２０代女性）など、曜日や時間に関係なくＳＮＳに発言ばかりしていると、ネット依存症と思われてしまうようです。ネット上の交流にばかり熱中せず、現実の生活も大切にすべきでしょう。
【２】過去の武勇伝など、自慢話が鼻につく男性
「自分を大きく見せようとしていてキモい」（２０代女性）など、自己アピールに躍起になりすぎて自慢話を連発すると、女性に嫌悪感を抱かせるようです。自分の長所を表現することは重要ですが、同じ話の繰り返しにならないようにバランスを考えたいものです。
【３】ネットスラングを多用しすぎて発言が読みづらい男性
「ネット中毒っぽくてキモい」（２０代女性）など、ネット上だけで通じるスラング（隠語）の多用は、ネット文化にどっぷり浸かりすぎている印象を与えてしまうようです。アクセント的な使い方に止め、誰が読んでも意味が通じる発言を心がけるべきでしょう。
【４】乱暴な口調や上から目線で他人にコメントする男性
「自己中すぎてキモい」（２０代女性）など、言葉使いが荒く偉そうな男性は避けられがちなようです。文字中心でやり取りするネット上では、些細な言葉の行き違いが不和を招いてしまうもの。現実世界での交流以上に言葉遣いには注意する必要がありそうです。
【５】「悲しい」「辛い」など同情をひこうとする発言の多い男性
「同情コメントを欲しがりすぎていてキモい」（３０代女性）など、他人からの慰めを求めるようなネガティブ発言の連発は、女性に鬱陶しがられるようです。明るく元気な発言のほうが、周囲にとってもコメントしやすいもの。ポジティブな発言を心がけたいものです。
【６】日記やコメントで下ネタを連発する男性
「欲望ムキ出しに見えてキモい」（２０代女性）など、下ネタ発言の連発は、多くの女性に不快感を与えるようです。現実よりも場の空気が読みづらいネット上では、下ネタの使い方は難しいもの。よほど気心の知れた相手以外は避けたほうが無難でしょう。
【７】「どうせ自分はモテない」など彼女がいないことをいつも嘆いている男性
「女性なら誰でもよさそうでキモい」（２０代女性）など、グチの裏側に「彼女」を切望している態度がにじみ出ることで、女性は一歩引いてしまうようです。わざと自分を卑下するような発言は避け、ストレートな感情表現をしたほうがよさそうです。
【８】つながっている「友人」が若い女性ばかりの男性
「明らかなナンパ目的に思えてキモい」（１０代女性）など、「つながりが女性ばかり」「女性の日記にだけコメントする」という男性は不信感を持たれるようです。ＳＮＳはあくまでも交友関係を広げる場と心得えて、男女を問わずに接することが重要でしょう。
【９】プロフィール写真が上目づかいのキメ顔でナルシスト風の男性
「単純にキモい」（２０代女性）など、ナルシスト風の顔写真を堂々とアップする男性は、プロフィールだけで女性に引かれるようです。作りこんだキメ顔は避け、さりげなく雰囲気が伝わる自然体の写真を選んだほうがよいでしょう。
ほかにも、「facebookで『キモい！』と思われてしまう男性の特徴」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
