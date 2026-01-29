【ポテト食べ尽くし系！？】隣の子のポテト見て「いいなぁ」…ねだってる？＜第12話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第12話 フライドポテト再び【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
案の定、ルナちゃんは今日もフライドポテトは禁止のようです。まわりの子どもたちはみんなお子様セットで、おいしそうなフライドポテトが盛りつけられています。ルナちゃんはふたたび「いいな」と言いますが、今日の子どもたちはルナちゃんと仲がいいわけではないので、誰も「あげようか？」とは言ってくれません。ツバサさんから言われ、渋々娘のリツちゃんがわけてくれているようですが……なんともよくない流れです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
