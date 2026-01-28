茂木健一郎氏「可動域の広い知性に、今すぐ『オールイン』しよう」日本の停滞を打破する思考法を提言
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「なぜ日本は詰んでいるのか？ 可動域の広い知性に、今すぐ『オールイン』しよう。」と題した動画を公開。日本の発展が停滞している根本原因は「知性」の捉え方にあると指摘し、ペーパーテストや資格といった「ちゃちい」知性から脱却し、「可動域の広い知性」を鍛える必要性を訴えた。
動画の冒頭で茂木氏は、日本の発展が止まってしまっている理由について、メディアなどで喧伝される「知性」「賢さ」のイメージが「ちゃちいからなんです」と断じた。具体例として、ペーパーテストによる入試選抜、知識量を競うクイズ番組、資格取得などを挙げ、「くだらない」と一蹴。特に人気のクイズ番組に言及し、「東大王クイズとかああいう番組は本当に世の中に害をもたらしたなと思って」と、これらが本質的な知性とはかけ離れているという厳しい見解を示した。
一方で茂木氏は、ヨーロッパの知性が世界の規範となり得た背景には、植民地支配という負の歴史の中で異文化と接触し、答えのない多様な問題を解決せざるを得なかった結果、知性の「可動域が広がった」という歴史的皮肉があると解説。現代は生成AIの登場やDX化など、変化が激しく不確実性の高い時代であり、答えのない問いに挑み、リスクを取る「可動域の広い知性」が不可欠であると主張した。
最後に茂木氏は、国内の狭い世界でのポジション争いに終始するのではなく、より広い世界で自分の生き方を模索することが、真の知性を鍛えることに繋がると結論付けた。そして、視聴者に対し「可動域の広い知性に、今すぐ『オールイン』」するよう強く呼びかけ、動画を締めくくった。
